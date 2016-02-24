Создание сайтов под ключ, проектирование БД, верстка. Ведение сайта в течение 2ух месяц после создания (далее обговаривается отдельно с заказчиком). Владею языками PHP, javascript, SQl, CSS, работаю с 1с.
Опыт работы в среде веб программирования более 7 лет.
На фрилансе совсем недавно. Богатого портфолио у меня пока нет, надеюсь это скоро исправить.
Качества:
Трудолюбивый
Отзывчивый
Общительный
Упорный
Всегда довожу дело до конца.
Делаю качественно и по приемлеммым ценам. Обращайтесь
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