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Ирина
Klimova8823
Klimova8823
23 года
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
год назад
Студентка мех-мата МГУ и Harvard extension school (SMM)
Занимаюсь ведением соцсетей: копирайтинг, рерайтинг, продвижение.
Буду рада вам помочь!
Я против войны в Украине!
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