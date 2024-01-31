Klimova8823

Ирина Klimova8823

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Студентка мех-мата МГУ и Harvard extension school (SMM)

Занимаюсь ведением соцсетей: копирайтинг, рерайтинг, продвижение.

Буду рада вам помочь!

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