Нарисуем портрет в стиле Симпсоны, Гриффины, Южный Парк
Профессиональный американский графический дизайнер нарисует вас в стиле персонажей популярных мультсериалов :
Симпсоны ( The Simpsons),
Южный Парк ( South Park)
Гриффины (Family Guy).
Это креативный подарок, который принесет массу положительных впечатлений и самое главное НИ У КОГО ТАКОГО ЖЕ ПОХОЖЕГО НЕ БУДЕТ, так как работа индивидаульна!
Все, что вам для этого нужно- это ваша фотография или фото вашего друга или даже семейное фото!
Сроки работы согласовываются индивидульно с Вами. Готовую работу Вы получите в цифровом виде в хорошем качестве. Работаем качественно и профессионально..
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- Создание портрета в стиле персонажа мультсериалов327 просмотров