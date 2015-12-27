Нарисуем портрет в стиле Симпсоны, Гриффины, Южный Парк

Профессиональный американский графический дизайнер нарисует вас в стиле персонажей популярных мультсериалов :

Симпсоны ( The Simpsons),

Южный Парк ( South Park)

Гриффины (Family Guy).

Это креативный подарок, который принесет массу положительных впечатлений и самое главное НИ У КОГО ТАКОГО ЖЕ ПОХОЖЕГО НЕ БУДЕТ, так как работа индивидаульна!

Все, что вам для этого нужно- это ваша фотография или фото вашего друга или даже семейное фото!

Сроки работы согласовываются индивидульно с Вами. Готовую работу Вы получите в цифровом виде в хорошем качестве. Работаем качественно и профессионально..