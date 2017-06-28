KonkinaMaria

Мария Конкина KonkinaMaria

 
27 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Экономист

Сейчас я являюсь студенткой 4 курса МГУ направления "Экономика"

Могу делать различные проекты, задания по следующим направлениям: микроэкономика, макроэкономика, финансы, экономика предприятия, экономика отраслевых рынков, экономика общественного сектора, менеджмент. 

Также хорошо владею английским языком (уровень Advanced). Могу переводить тексты и делать задания различных типов на английском языке. 

Имеются базовые знания испанского языка. 

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