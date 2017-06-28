Экономист
Сейчас я являюсь студенткой 4 курса МГУ направления "Экономика"
Могу делать различные проекты, задания по следующим направлениям: микроэкономика, макроэкономика, финансы, экономика предприятия, экономика отраслевых рынков, экономика общественного сектора, менеджмент.
Также хорошо владею английским языком (уровень Advanced). Могу переводить тексты и делать задания различных типов на английском языке.
Имеются базовые знания испанского языка.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Бизнес план222 просмотра
- Анализ рынка сигаретной продукции 2015 года174 просмотра