Экономист

Сейчас я являюсь студенткой 4 курса МГУ направления "Экономика"

Могу делать различные проекты, задания по следующим направлениям: микроэкономика, макроэкономика, финансы, экономика предприятия, экономика отраслевых рынков, экономика общественного сектора, менеджмент.

Также хорошо владею английским языком (уровень Advanced). Могу переводить тексты и делать задания различных типов на английском языке.

Имеются базовые знания испанского языка.