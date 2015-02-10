KonstantinOm777

Создание сайтов "под ключ"

Создаем сайты под ключ на протяжении 3 лет.

Имеем дружную команду, готовую спроектировать и разработать крупные масштабируемые проекты.

Что умеем:

Дизайн / Графика: Adobe Photoshop ,Adobe Illustrator ,Corel Dra

Программирование: PHP5 ,Ajax ,JavaScript

Работа с базой данных: MySQL

Верстка: HTML5+CSS3 ,HTML4.01+CSS2 ,XHTML+CSS2

Сценарии на странице: jQuery ,Node.js

Flash: Мультфильмы , Игры , Программы , Сайты , Презентаций

Видео: Adobe After Effect

С чем работаем:

Самописная: / рекомендуем /

OpenCart: / интернет магазины /

Joomla

WordPress

Огромная просьба к людям, которые ограничены бюджетом на 100$ за сайт визитку, или на мелкие доработки за 3–5$ не тратить свое и наше время!