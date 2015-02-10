KonstantinOm777

Константин KonstantinOm777

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание сайтов "под ключ"

Создаем сайты под ключ на протяжении 3 лет. 

Имеем дружную команду, готовую спроектировать и разработать крупные масштабируемые проекты. 

Что умеем: 

 Дизайн / Графика: Adobe Photoshop ,Adobe Illustrator ,Corel Dra

 Программирование: PHP5 ,Ajax ,JavaScript

 Работа с базой данных: MySQL 

 Верстка: HTML5+CSS3 ,HTML4.01+CSS2 ,XHTML+CSS2 

 Сценарии на странице: jQuery ,Node.js 

 Flash: Мультфильмы , Игры , Программы , Сайты , Презентаций 

 Видео: Adobe After Effect

С чем работаем:

 Самописная: / рекомендуем /

 OpenCart: / интернет магазины /

 Joomla 

 WordPress 

Огромная просьба к людям, которые ограничены бюджетом на 100$ за сайт визитку, или на мелкие доработки за 3–5$ не тратить свое и наше время! 