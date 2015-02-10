KonstantinOm777

Создание сайтов "под ключ"
Создаем сайты под ключ на протяжении 3 лет.
Имеем дружную команду, готовую спроектировать и разработать крупные масштабируемые проекты.
Что умеем:
Дизайн / Графика: Adobe Photoshop ,Adobe Illustrator ,Corel Dra
Программирование: PHP5 ,Ajax ,JavaScript
Работа с базой данных: MySQL
Верстка: HTML5+CSS3 ,HTML4.01+CSS2 ,XHTML+CSS2
Сценарии на странице: jQuery ,Node.js
Flash: Мультфильмы , Игры , Программы , Сайты , Презентаций
Видео: Adobe After Effect
С чем работаем:
Самописная: / рекомендуем /
OpenCart: / интернет магазины /
Joomla
WordPress
Огромная просьба к людям, которые ограничены бюджетом на 100$ за сайт визитку, или на мелкие доработки за 3–5$ не тратить свое и наше время!