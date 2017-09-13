Тексты: стихи, статьи, корректура.
Работы по математике: элементарной и высшей.
Выпускник СПбГУ '13, Санкт-Петербург, специальность "математика", специализация "геометрия и топология".
Аспирант 4-го года обучения БФУ им. Канта, Калининград, специализация "геометрия и топология".
Имею научные публикации в университетских научных журналах.
Стихи и проза опубликованы в сборниках и журналах города.
Новичок во фрилансе.
Для получения опыта готов выполнять и несложные работы с текстами.
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- Публикация в научном журнале университета322 просмотра