KonstantinX

Константин KonstantinX

 
33 годаРоссия/Калининград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Тексты: стихи, статьи, корректура. 

Работы по математике: элементарной и высшей.

Выпускник СПбГУ '13, Санкт-Петербург, специальность "математика", специализация "геометрия и топология".

Аспирант 4-го года обучения БФУ им. Канта, Калининград, специализация "геометрия и топология".

Имею научные публикации в университетских научных журналах. 

Стихи и проза опубликованы в сборниках и журналах города. 

Новичок во фрилансе. 

Для получения опыта готов выполнять и несложные работы с текстами. 

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