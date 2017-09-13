Тексты: стихи, статьи, корректура.

Работы по математике: элементарной и высшей.

Выпускник СПбГУ '13, Санкт-Петербург, специальность "математика", специализация "геометрия и топология".

Аспирант 4-го года обучения БФУ им. Канта, Калининград, специализация "геометрия и топология".

Имею научные публикации в университетских научных журналах.

Стихи и проза опубликованы в сборниках и журналах города.

Новичок во фрилансе.

Для получения опыта готов выполнять и несложные работы с текстами.