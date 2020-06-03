Я помогу решить Вашу задачу в кратчайшие сроки и за не дорого!

﻿﻿Здравствуйте! Меня зовут Кирилл, я занимаюсь дизайном уже более трёх лет. Люблю интересные и тематические задания.

Как легко со мной сотрудничать?

Вы пишите мне в личные сообщения, Ваш план работ, говорите цену и сроки.

Я скидываю Вам бриф-файл на проработку дизайна, со Всеми уточняющими вопросами.

Вы заполняете бриф-файл и скидываете мне.

Я делаю три бесплатных эскиз-работы на Ваше задание, со своими водяными знакам в целях безопасности.

Вы выбираете понравившийся Вам эскиз, мы обговариваем оставшиеся детали.

Вы скидываете оплату в размере 100% за работу

Я скидываю Вам готовую работу, без водяных знаков.

Вы пишете свой отзыв о моей работе, у меня в профиле.

Сроки выполнения работ от 3-5 рабочих дней.

Довольны Вы - доволен и Я! Сотрудничаем?!!!

Постоянным заказчикам - хорошая скидка!

С уважением, Кирилл Корниченко.