Кирилл Корниченко KorbenDallas70KorbenDallas70
32 годаРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Я помогу решить Вашу задачу в кратчайшие сроки и за не дорого!
Здравствуйте! Меня зовут Кирилл, я занимаюсь дизайном уже более трёх лет. Люблю интересные и тематические задания.
Как легко со мной сотрудничать?
- Вы пишите мне в личные сообщения, Ваш план работ, говорите цену и сроки.
- Я скидываю Вам бриф-файл на проработку дизайна, со Всеми уточняющими вопросами.
- Вы заполняете бриф-файл и скидываете мне.
- Я делаю три бесплатных эскиз-работы на Ваше задание, со своими водяными знакам в целях безопасности.
- Вы выбираете понравившийся Вам эскиз, мы обговариваем оставшиеся детали.
- Вы скидываете оплату в размере 100% за работу
- Я скидываю Вам готовую работу, без водяных знаков.
- Вы пишете свой отзыв о моей работе, у меня в профиле.
- Сроки выполнения работ от 3-5 рабочих дней.
- Довольны Вы - доволен и Я! Сотрудничаем?!!!
Постоянным заказчикам - хорошая скидка!
С уважением, Кирилл Корниченко.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- VK Продающие Обложки138 просмотров
- Баннеры для конкурсов!134 просмотра
- Разное для соц. сетей!206 просмотров
- Товары в VK156 просмотров
- Обложки / Аватарки для групп в VK131 просмотр
- Визитка167 просмотров
- Логотип для творческого объединения "ARTiST"529 просмотров