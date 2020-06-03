KorbenDallas70

Кирилл Корниченко KorbenDallas70

 
32 годаРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Я помогу решить Вашу задачу в кратчайшие сроки и за не дорого!

﻿﻿Здравствуйте! Меня зовут Кирилл, я занимаюсь дизайном уже более трёх лет. Люблю интересные и тематические задания.

Как легко со мной сотрудничать?

  • Вы пишите мне в личные сообщения, Ваш план работ, говорите цену и сроки.
  • Я скидываю Вам бриф-файл на проработку дизайна, со Всеми уточняющими вопросами.
  • Вы заполняете бриф-файл и скидываете мне.
  • Я делаю три бесплатных эскиз-работы на Ваше задание, со своими водяными знакам в целях безопасности.
  • Вы выбираете понравившийся Вам эскиз, мы обговариваем оставшиеся детали.
  • Вы скидываете оплату в размере 100% за работу
  • Я скидываю Вам готовую работу, без водяных знаков.
  • Вы пишете свой отзыв о моей работе, у меня в профиле.
  • Сроки выполнения работ от 3-5 рабочих дней.
  • Довольны Вы - доволен и Я! Сотрудничаем?!!!
Я в VK На связи 24/7

Постоянным заказчикам - хорошая скидка!

С уважением, Кирилл Корниченко.

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