Профессиональная и качественная настройка Яндекс Директа

Я официально работаю директологом, фрилансом подрабатываю. Вообщем контекстной рекламой занимаюсь 2 года.

Успешно работал с разными тематиками, продажа строительных материалов, автосервисы, интернет магазины, недвижимость и т.д. Максимальный бюджет с которым я работал 5 000 рублей в день.

Предоставляю следующие услуги:

- Полностью погружаюсь в ваш бизнес

- Анализ конкурентов

- Собираю ключевые слова

- Составления заголовков и текстов объявлений

- Настройка целей и отслеживание конверсий

- Дальнейшая оптимизация рекламной компании

Так же делаю бесплатный аудит вашей рекламной компании.

Skype: KormilkaDR

Email: [email protected]

VK: https://vk.com/kormilka