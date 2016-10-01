Профессиональная и качественная настройка Яндекс Директа
Я официально работаю директологом, фрилансом подрабатываю. Вообщем контекстной рекламой занимаюсь 2 года.
Успешно работал с разными тематиками, продажа строительных материалов, автосервисы, интернет магазины, недвижимость и т.д. Максимальный бюджет с которым я работал 5 000 рублей в день.
Предоставляю следующие услуги:
- Полностью погружаюсь в ваш бизнес
- Анализ конкурентов
- Собираю ключевые слова
- Составления заголовков и текстов объявлений
- Настройка целей и отслеживание конверсий
- Дальнейшая оптимизация рекламной компании
Так же делаю бесплатный аудит вашей рекламной компании.
Skype: KormilkaDR
Email: [email protected]
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