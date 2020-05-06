Koroshchenko

Яна Koroshchenko

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Помощь в составлении правовых документов

Дипломированный юрист.

Помощь в составлении:

  • Претензий
  • Исков по гражданским делам
  • Договоров
  • Поиск информации в интернете, подготовка аналитических отчетов по необходимой тематике;
  • Помощь в регистрации юридического лица, в т.ч. консультации
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Отзывы заказчиков

guest_15883736642805
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Составить претензионное письмо в ИФНС.
Большое спасибо Александра за работу.
Положительный заказчик. Всё подробно объяснила
Ответный отзыв