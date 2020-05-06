Помощь в составлении правовых документов
Дипломированный юрист.
Помощь в составлении:
- Претензий
- Исков по гражданским делам
- Договоров
- Поиск информации в интернете, подготовка аналитических отчетов по необходимой тематике;
- Помощь в регистрации юридического лица, в т.ч. консультации
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
5 лет назад
Большое спасибо Александра за работу.
Ответный отзыв
Положительный заказчик. Всё подробно объяснила