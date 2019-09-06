О том, что я могу

Делаю 3D модели среднего уровня для игр, выполняю аккуратную развертку, запекаю NM с высокополигонального варианта, делаю PBR материалы под Ue4, Unity, Blender/3ds max/Maya/Cinema4d

В данный момент хочу наработать портфолио с рендерами интерьеров, экстерьеров, мебели, желаю приблизиться как можно ближе к фотореализму

Могу смоделировать план квартиры по чертежу, помочь с перепланировкой или расстановкой мебели, ее, в свою очередь, сумею воссоздать с фотографий или по чертежам.