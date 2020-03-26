Kotov_Direct

💥👉ЯНДЕКС ДИРЕКТ👈💥

Специалист по трафику Яндекс Директ, маркетинг

Я - специалист по трафику, маркетолог, специализирующийся на работе с жилыми объектами недвижимости, автотематикой и строительной нишей. Имею практический опыт и на его основе продуманный собственный подход к ведению рекламы и проработке собственной маркетинговой стратегии.

Инструментарий для привлечения (подчеркну) качественного (а не абы какого) трафика, конвертируемого в последствии в клиентов становится с каждым годом все сложнее. Если пытаться вникать самостоятельно (ничего невозможного конечно же нет), то можно «упустить свой бизнес» и операционку.

То, что работало еще год назад, теперь перестает приносить прибыль и давать отдачу! Просто запустить рекламу сейчас мало. Нужно уметь выстраивать комплексные стратегии, уметь анализировать поведение посетителей на сайте.

За свой достаточно долгий период работы в интернет-маркетинге я пришел к выводу, что в любой нише нужен продуманный комплексный подход - система, работающая от продуманной стратегии. Такой подход будет довольно не прост, но в перспективе дает большие результаты, чем традиционный.

Пишите мне в личные сообщения, буду рад вам помочь!