С 11.2011 по наст. время (6 лет 6 месяцев)

фриланс, Днепр (разработка, продвижение, наполнение сайтов)

Верстал страницы CSS + HTML, шаблоны CMS Wordpress (знаком с PHP), создавал и переводил сайты на адаптивный дизайн (под мобильные без редиректов), подключал Java-скрипты, оптимизиров время загрузки и отклика, обрабатывал картинки в Fotoshop, монтировал видео в SonyVegas, дорабатывал сайты и делал многостраничные сайт под ключ на заказ.

Некоторое время работал в мебельной фирме в качестве вебмастера сайта на CMS Joomla. По большей части работал с собственными сайтами Wordpress, полностью уникальными и созданными с 0, улучшал их, наполнял контентом и проводил SEO оптимизацию.

Из ныне живущих:

- guideswow.ru;

- softocop.ru;

- попугай.укр.