KozlovTimurYkt

Разработка проектов ОВ, ВК, ТС стадии П и Р
Опыт с 2019 г. в инженерных фирмах, на должности Ведущий инженер-проектировщик ОВиК (в.т.ч.ТМ,УУТЭ), также второстепенно проектирую водоснабжение и канализацию, имеются основные знания по электрике.
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2019 г.получил высшее (полное) образование, в Северо-Восточном Федеральном Университете им. М.К. Аммосова специальность: "Теплогазоснабжение и вентиляция", присуждена квалификация: ИНЖЕНЕР.
С 2019 г. по 2021 обучение в магистратуре в Северо-Восточном Федеральном Университете им. М.К. Аммосова в кафедре "ТГВ" , тема диссертации: "Исследование противопожарных систем и способы дымоудаление в условиях Крайнего Севера". присуждена квалификация: МАГИСТР.
С 2021 - в настоящее время обучение в аспирантуре в БГТУ им. Шухова в кафедре "Теплогазоснабжение и вентиляция",
по направлению "Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение".
Повышение квалификации: АНОО ЦПК "СтройПроектИзыскание", Проведение энергетический обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения.
Окончил школу с углубленным изучением русского, якутского и английского языков. Увлечение: книги, волейбол.
Некоторые выполненные объекты:
• Проекты УУТЭ для жилых МКД Таттинского района РС(Я) , "РД"
• Проекты УУТЭ для жилых МКД Горного района РС(Я) , "РД"
• Проекты УУТЭ для котельных Таттинского района РС(Я) , "РД"
• Проекты УУТЭ для МКД Томпонского района РС(Я) , "РД"
• Проекты УУТЭ для котельных Томпонского района РС(Я) , "РД"
• Проекты УУТЭ для котельных Кобяйского района РС(Я) , "РД"
• Проекты УУТЭ для котельных Хангаласского района РС(Я) , "РД"
• Реконструкция системы отопления для СОШ Хангаласского района РС(Я) , "РД"
• Разработка системы ОВ для Детского сада на 120 мест в с. Хатассы , "П"
• Разработка проектов систем ОВ, ВК, ЭМ для частных домов , "Р"
• Разработка проектно-сметной документации систем ОВ, ВК для Дискаунтера в Намском районе РС(Я).
ДЕЛАЮ РАСЧЕТЫ:
Отопление.
- Теплотехнический расчет ограждающих конструкций (нужен для того чтобы точно знать сколько тепла теряет здание, и соответственно подобрать оптимальные отопительные приборы).
- Гидравлический расчет отопления,теплоснабжения (нужен для правильного подбора сечений труб, определения мощности насосов, определения значений kvs клапанов).
- Расчет необходимой толщины изоляции трубопровода (расчет нужен для того чтобы максимально сократить теплопотери по длине трубопровода).
- Аэродинамический расчет системы вентиляции (необходим для подбора сечений воздуховодов).
- Расчет газоудаления (удаляемого воздуха) для авторемонтных мастерских, станций технического обслуживания.
- Расчет мощности калорифера приточной установки, подбор узла обвязки (для водяного калорифера).
- Расчет воздухообмена.
- Расчет теплопоступлений от оборудования,людей и.т.д.
- Гидравлический расчет холодоснабжения.
- Расчет водных балансов водоснабжения/водоотведения.
- Гидравлический расчет водоснабжения, и расчет диаметров канализационных труб.