KozlovTimurYkt

Тимур KozlovTimurYkt

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка проектов ОВ,ВК,ТС стадии П и Р

Разработка проектов ОВ, ВК, ТС стадии П и Р

Опыт с 2019 г. в инженерных фирмах, на должности Ведущий инженер-проектировщик ОВиК (в.т.ч.ТМ,УУТЭ), также второстепенно проектирую водоснабжение и канализацию, имеются основные знания по электрике.

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2019 г.получил высшее (полное) образование, в Северо-Восточном Федеральном Университете им. М.К. Аммосова специальность: "Теплогазоснабжение и вентиляция", присуждена квалификация: ИНЖЕНЕР.

С 2019 г. по 2021 обучение в магистратуре в Северо-Восточном Федеральном Университете им. М.К. Аммосова в кафедре "ТГВ" , тема диссертации: "Исследование противопожарных систем и способы дымоудаление в условиях Крайнего Севера". присуждена квалификация: МАГИСТР.

С 2021 - в настоящее время обучение в аспирантуре в БГТУ им. Шухова в кафедре "Теплогазоснабжение и вентиляция",

по направлению "Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение".

Повышение квалификации: АНОО ЦПК "СтройПроектИзыскание", Проведение энергетический обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Окончил школу с углубленным изучением русского, якутского и английского языков. Увлечение: книги, волейбол.

Некоторые выполненные объекты:

• Проекты УУТЭ для жилых МКД Таттинского района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для жилых МКД Горного района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для котельных Таттинского района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для МКД Томпонского района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для котельных Томпонского района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для котельных Кобяйского района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для котельных Хангаласского района РС(Я) , "РД"

• Реконструкция системы отопления для СОШ Хангаласского района РС(Я) , "РД"

• Разработка системы ОВ для Детского сада на 120 мест в с. Хатассы , "П"

• Разработка проектов систем ОВ, ВК, ЭМ для частных домов , "Р"

• Разработка проектно-сметной документации систем ОВ, ВК для Дискаунтера в Намском районе РС(Я).

ДЕЛАЮ РАСЧЕТЫ:

Отопление.

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций (нужен для того чтобы точно знать сколько тепла теряет здание, и соответственно подобрать оптимальные отопительные приборы).
  • Гидравлический расчет отопления,теплоснабжения (нужен для правильного подбора сечений труб, определения мощности насосов, определения значений kvs клапанов).
  • Расчет необходимой толщины изоляции трубопровода (расчет нужен для того чтобы максимально сократить теплопотери по длине трубопровода).
Вентиляция.

  • Аэродинамический расчет системы вентиляции (необходим для подбора сечений воздуховодов).
  • Расчет газоудаления (удаляемого воздуха) для авторемонтных мастерских, станций технического обслуживания.
  • Расчет мощности калорифера приточной установки, подбор узла обвязки (для водяного калорифера).
  • Расчет воздухообмена.
Кондиционирование

  • Расчет теплопоступлений от оборудования,людей и.т.д.
  • Гидравлический расчет холодоснабжения.
Водопровод и канализация:

  • Расчет водных балансов водоснабжения/водоотведения.
  • Гидравлический расчет водоснабжения, и расчет диаметров канализационных труб.