KozlovTimurYkt

Разработка проектов ОВ,ВК,ТС стадии П и Р

Разработка проектов ОВ, ВК, ТС стадии П и Р

Опыт с 2019 г. в инженерных фирмах, на должности Ведущий инженер-проектировщик ОВиК (в.т.ч.ТМ,УУТЭ), также второстепенно проектирую водоснабжение и канализацию, имеются основные знания по электрике.

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2019 г.получил высшее (полное) образование, в Северо-Восточном Федеральном Университете им. М.К. Аммосова специальность: "Теплогазоснабжение и вентиляция", присуждена квалификация: ИНЖЕНЕР.

С 2019 г. по 2021 обучение в магистратуре в Северо-Восточном Федеральном Университете им. М.К. Аммосова в кафедре "ТГВ" , тема диссертации: "Исследование противопожарных систем и способы дымоудаление в условиях Крайнего Севера". присуждена квалификация: МАГИСТР.

С 2021 - в настоящее время обучение в аспирантуре в БГТУ им. Шухова в кафедре "Теплогазоснабжение и вентиляция",

по направлению "Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение".

Повышение квалификации: АНОО ЦПК "СтройПроектИзыскание", Проведение энергетический обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Окончил школу с углубленным изучением русского, якутского и английского языков. Увлечение: книги, волейбол.

Некоторые выполненные объекты:

• Проекты УУТЭ для жилых МКД Таттинского района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для жилых МКД Горного района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для котельных Таттинского района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для МКД Томпонского района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для котельных Томпонского района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для котельных Кобяйского района РС(Я) , "РД"

• Проекты УУТЭ для котельных Хангаласского района РС(Я) , "РД"

• Реконструкция системы отопления для СОШ Хангаласского района РС(Я) , "РД"

• Разработка системы ОВ для Детского сада на 120 мест в с. Хатассы , "П"

• Разработка проектов систем ОВ, ВК, ЭМ для частных домов , "Р"

• Разработка проектно-сметной документации систем ОВ, ВК для Дискаунтера в Намском районе РС(Я).

ДЕЛАЮ РАСЧЕТЫ:

Отопление.

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций (нужен для того чтобы точно знать сколько тепла теряет здание, и соответственно подобрать оптимальные отопительные приборы).

Гидравлический расчет отопления,теплоснабжения (нужен для правильного подбора сечений труб, определения мощности насосов, определения значений kvs клапанов).

Расчет необходимой толщины изоляции трубопровода (расчет нужен для того чтобы максимально сократить теплопотери по длине трубопровода).

Вентиляция.

Аэродинамический расчет системы вентиляции (необходим для подбора сечений воздуховодов).

Расчет газоудаления (удаляемого воздуха) для авторемонтных мастерских, станций технического обслуживания.

Расчет мощности калорифера приточной установки, подбор узла обвязки (для водяного калорифера).

Расчет воздухообмена.

Кондиционирование

Расчет теплопоступлений от оборудования,людей и.т.д.

Гидравлический расчет холодоснабжения.

Водопровод и канализация: