Тестировщик

Повышение квалификации, курсы

2012 Гибкое управление проектами. Введение в Sсrum Interface

2012Тестирование ПО Exigen Services, Пройден курс "Тестирование ПО" в IT College

июнь 2012 — май 20142 года

QBIXСанкт-Петербург, www.qbix.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Тестировщик

Разработка и поддержка проектной документации;

Письменная коммуникация с заказчиком;

Ручное тестирование web и win приложений;

Проведение функционального и регрессионного тестирования;

Написание test-case

Работа с Баг-трекинговой системой;

Взаимодействие с группой разработчиков;

Работа с SQL Server

Диплом СПбГЭТУ(ЛЭТИ), Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

Дипломная работа на тему «Технологическая ЭВМ. Модуль подсистемы тестирования цифрового вычислительного комплекса (ЦВК) ОКР «Гидропоиск»».

В рамках дипломной работы была разработана технологическая ЭВМ, составная часть автоматизированной подсистемы тестирования цифрового вычислительного комплекса (ЦВК) ОКР «Гидропоиск», служащего для автоматической проверки корректности, работоспособности ЦВК (цифрового вычислительного комплекса). ПО которой:

1. Записывает данные вводимые тестировщиком для проверки работы ЦВК в файл;

2. Производит сравнение заданных параметров целей с полученными данными от модели ЦВК, с помощью разработанного алгоритма, позволяющего определить точность обработки сигналов ЦВК;

3. Анализ сравнения данных;

4. Ведение журнала тестирования.

базовые знания:

С++,java

сетей ЭВМ,

СУБД (SQL Server),

знакомство с Selenium, QTP

Powershell