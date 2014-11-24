Kpoxa57

Алина Kpoxa57

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Тестировщик

Повышение квалификации, курсы

2012 Гибкое управление проектами. Введение в Sсrum Interface

2012Тестирование ПО Exigen Services, Пройден курс "Тестирование ПО" в IT College

июнь 2012 — май 20142 года

QBIXСанкт-Петербург, www.qbix.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Тестировщик

Разработка и поддержка проектной документации; 

Письменная коммуникация с заказчиком; 

Ручное тестирование web и win приложений; 

Проведение функционального и регрессионного тестирования; 

Написание test-case 

Работа с Баг-трекинговой системой; 

Взаимодействие с группой разработчиков; 

Работа с SQL Server

Диплом СПбГЭТУ(ЛЭТИ), Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

Дипломная работа на тему «Технологическая ЭВМ. Модуль подсистемы тестирования цифрового вычислительного комплекса (ЦВК) ОКР «Гидропоиск»». 

В рамках дипломной работы была разработана технологическая ЭВМ, составная часть автоматизированной подсистемы тестирования цифрового вычислительного комплекса (ЦВК) ОКР «Гидропоиск», служащего для автоматической проверки корректности, работоспособности ЦВК (цифрового вычислительного комплекса). ПО которой: 

1. Записывает данные вводимые тестировщиком для проверки работы ЦВК в файл; 

2. Производит сравнение заданных параметров целей с полученными данными от модели ЦВК, с помощью разработанного алгоритма, позволяющего определить точность обработки сигналов ЦВК; 

3. Анализ сравнения данных; 

4. Ведение журнала тестирования.

базовые знания: 

С++,java 

сетей ЭВМ, 

СУБД (SQL Server), 

знакомство с Selenium, QTP

Powershell