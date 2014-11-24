Повышение квалификации, курсы
2012 Гибкое управление проектами. Введение в Sсrum Interface
2012Тестирование ПО Exigen Services, Пройден курс "Тестирование ПО" в IT College
июнь 2012 — май 20142 года
QBIXСанкт-Петербург, www.qbix.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
Тестировщик
Разработка и поддержка проектной документации;
Письменная коммуникация с заказчиком;
Ручное тестирование web и win приложений;
Проведение функционального и регрессионного тестирования;
Написание test-case
Работа с Баг-трекинговой системой;
Взаимодействие с группой разработчиков;
Работа с SQL Server
Диплом СПбГЭТУ(ЛЭТИ), Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ
Дипломная работа на тему «Технологическая ЭВМ. Модуль подсистемы тестирования цифрового вычислительного комплекса (ЦВК) ОКР «Гидропоиск»».
В рамках дипломной работы была разработана технологическая ЭВМ, составная часть автоматизированной подсистемы тестирования цифрового вычислительного комплекса (ЦВК) ОКР «Гидропоиск», служащего для автоматической проверки корректности, работоспособности ЦВК (цифрового вычислительного комплекса). ПО которой:
1. Записывает данные вводимые тестировщиком для проверки работы ЦВК в файл;
2. Производит сравнение заданных параметров целей с полученными данными от модели ЦВК, с помощью разработанного алгоритма, позволяющего определить точность обработки сигналов ЦВК;
3. Анализ сравнения данных;
4. Ведение журнала тестирования.
базовые знания:
С++,java
сетей ЭВМ,
СУБД (SQL Server),
знакомство с Selenium, QTP
Powershell