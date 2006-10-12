KrD

Гость KrD

 
NaN летЭстония
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

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Разработка web-сайтов и jtc.

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- Удобно , креативно , уникально

- Абсолютно любой стиль дизайна по усмотрению заказчика

- Изготовление шаблонов

- Тех потдержка , доработка деталей дизайна

- Re-дизайн

- Верстка

- Разработка на html, html + css

- Вставка скриптов по желанию

- Цветокоррекция

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Создание 2D графики.

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- Обои любых размеров

- Логотипы

- Флаеры, рекламки, jtc

- Банеры любых размеров

- Редактирвоание фотографий

- Стиль

- Креативность

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Сроки и качество.

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- Стараюсь не задерживать сроки

- Сроки договорные, сказано сдать через 4 часа - cдам

- Минимальная затрата времени - максимальное качество

- Гарантия качества

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Цены.

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- Цены договорно

- Цены не завышаются

- На предоплате не настаиваю

HTMLCSS