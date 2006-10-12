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Разработка web-сайтов и jtc.
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- Удобно , креативно , уникально
- Абсолютно любой стиль дизайна по усмотрению заказчика
- Изготовление шаблонов
- Тех потдержка , доработка деталей дизайна
- Re-дизайн
- Верстка
- Разработка на html, html + css
- Вставка скриптов по желанию
- Цветокоррекция
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Создание 2D графики.
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- Обои любых размеров
- Логотипы
- Флаеры, рекламки, jtc
- Банеры любых размеров
- Редактирвоание фотографий
- Стиль
- Креативность
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Сроки и качество.
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- Стараюсь не задерживать сроки
- Сроки договорные, сказано сдать через 4 часа - cдам
- Минимальная затрата времени - максимальное качество
- Гарантия качества
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Цены.
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- Цены договорно
- Цены не завышаются
- На предоплате не настаиваю