Krada13

Людмила Krada13

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Продвижение Ваших услуг и товаров в интернете (создание видео, создание и продвижение сайтов)

Ваши товары покупают, а услуги пользуются спросом, при минимуме усилий с Вашей стороны. 

Бизнес-консультирование, реклама, сайты, создание и продвижение видео-роликов, копирайтинг, что может быть лучше, когда всё может предложить один специалист своего дела. 

Вам остаётся только выбрать, что Вы хотите получить в итоге.

Всё делаю, как для себя и досконально. Результат гарантирован, сроки соблюдаются.

Напишите мне, обязательно!

Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга