Копирайт/рерайт, набор текста, транскрибация, сценарии к рекламным аудио/видеороликам, стихи

Здравствуйте! Меня зовут Красавина Мария.

Пишу сценарии для аудио и видеороликов в любых стилях и на любые темы.

В моих руках побывали заказы от самых разных клиентов (и пациентов), почти все (даже самые неадекватные) оставались довольны!

Могу написать простое и грамотное инфо, а могу адски креативную дичь замутить :) - как скажете!

Красиво и современно подам любую бредовую идею, которая вам приснилась, и она сработает!

Отредактирую любой текст (исправлю ошибки, поставлю/сотру знаки препинания, добавлю любви/ненависти/грусти/юмора, изменю подачу и тд)

Я всегда на связи и ответственно подхожу к заказам, довожу работу до конца.

Знаю закон о рекламе, так что не волнуйтесь, юристы пропустят ваши ролики в эфир.

Аудиоролики по моим сценариям звучат на крупных федеральных радиостанциях, в метро, ТЦ, магазинах и на русскоязычных радиостанциях в Европе.

Буду рада сотрудничеству!