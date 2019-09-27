Мария Красавина Krasavina_MariaKrasavina_Maria
Здравствуйте! Меня зовут Красавина Мария.
Пишу сценарии для аудио и видеороликов в любых стилях и на любые темы.
В моих руках побывали заказы от самых разных клиентов (и пациентов), почти все (даже самые неадекватные) оставались довольны!
Могу написать простое и грамотное инфо, а могу адски креативную дичь замутить :) - как скажете!
Красиво и современно подам любую бредовую идею, которая вам приснилась, и она сработает!
Отредактирую любой текст (исправлю ошибки, поставлю/сотру знаки препинания, добавлю любви/ненависти/грусти/юмора, изменю подачу и тд)
Я всегда на связи и ответственно подхожу к заказам, довожу работу до конца.
Знаю закон о рекламе, так что не волнуйтесь, юристы пропустят ваши ролики в эфир.
Аудиоролики по моим сценариям звучат на крупных федеральных радиостанциях, в метро, ТЦ, магазинах и на русскоязычных радиостанциях в Европе.
Буду рада сотрудничеству!
- Стихотворные сценарии к аудиороликам133 просмотра
- Портфолио сценариев к аудиороликам173 просмотра