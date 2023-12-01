Kravchyk1997

Катерина Kravchyk1997

 
27 лет
год на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад

Привіт, мене Звати Катерина , 26 років .

Дуже відповідально ставлюся до роботи. Можу допомогти з перекладом , редагуванням тексту .

Окрім роботи з текстами , є активним користувачем соціальних мереж ,наприклад пишу відгуки , пости , коментарі на замовлення

Не проти освоєння нових завдань . З радістю допоможу у досягненні цілей та задач

#98Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1264
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Рекомендую до співпраці
Все супер
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Рекомендую у співпраці
Ответный отзыв