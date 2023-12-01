Привіт, мене Звати Катерина , 26 років .
Дуже відповідально ставлюся до роботи. Можу допомогти з перекладом , редагуванням тексту .
Окрім роботи з текстами , є активним користувачем соціальних мереж ,наприклад пишу відгуки , пости , коментарі на замовлення
Не проти освоєння нових завдань . З радістю допоможу у досягненні цілей та задач
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1264
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Все супер
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Рекомендую у співпраці