Людський дизайн, людські ціни, людські терміни та людські відносини

Хто я?







Я - веб програміст. Останній рік я вчу веб розробку та регулярно практикуюсь.

Вам я можу обіцяти виконання поставлених задач в срок за невеличку плату.







Навички



Я вмію верстати на HTML5 и CSS3. Також я вмію робити більш функціональні сайти на React JS. Знаю необхідні для анімаций та маршрутизації бібліотеки. Також я знайомий і можу працювати з Redux и Next.js. Вчу TS.



А чому саме я?





працюючи зі мною ви отримуєте:



Прозорість. Робота виконуватиметься та, яка поставлена ??у завданні та так, як цього хоче замовник. Я не ставлю фантастичні терміни, а розуміючи скільки мені реально знадобиться на роботу, намагаюся сказати замовнику правду, щоб той розумів, на що розраховувати. Добру ціну. Я ставлю реальні середньоринкові ціни. Ви витрачаєте на замовлення стільки, скільки спочатку планували і ціна, несподівано для вас, не підніметься. Простота. Після отримання повного замовлення ви отримаєте всю інформацію про нього: технології, бібліотеки, як він влаштований та інше. Також у самих файлах буде вказано коментарі до того, що може бути не зовсім зрозуміло. У такому разі при передачі проекту іншому розробнику йому буде зрозуміло, що, де і як.

Приклади зроблених задач?

Усі мої роботи ви можете знайти на Github, який я вказав нижче або на моєму сайті-візитці. На Github у кожному проекті описано ReadMe: на чому написаний проект, який у нього функціонал та інша інформація...







Додатково

Я не працюю за передоплатою. Оплату чекаю вже після того, як покупець підтвердить, що йому все сподобалося і що він задоволений.

Безкоштовні правки! Перші три невеликі правки безкоштовні, тому за кілька невеличких деталей переплачувати не треба буде.

Контакти



Телеграм: https://t.me/krefen_krefen

Дискорд: https://discord.gg/DHs3vMkYX7

Гітхаб: https://github.com/Orstedus

Сайт: https://orstedus.github.io/orsted/



Сподіваюсь на співпрацю:)

