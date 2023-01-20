Kref

Максим Крефенович Kref

 
23 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Людський дизайн, людські ціни, людські терміни та людські відносини

Хто я?


Я - веб програміст. Останній рік я вчу веб розробку та регулярно практикуюсь.

Вам я можу обіцяти виконання поставлених задач в срок за невеличку плату.



Навички


Я вмію верстати на HTML5 и CSS3. Також я вмію робити більш функціональні сайти на React JS. Знаю необхідні для анімаций та маршрутизації бібліотеки. Також я знайомий і можу працювати з Redux и Next.js. Вчу TS.


А чому саме я?


працюючи зі мною ви отримуєте:

  1. Прозорість. Робота виконуватиметься та, яка поставлена ??у завданні та так, як цього хоче замовник. Я не ставлю фантастичні терміни, а розуміючи скільки мені реально знадобиться на роботу, намагаюся сказати замовнику правду, щоб той розумів, на що розраховувати.

  2. Добру ціну. Я ставлю реальні середньоринкові ціни. Ви витрачаєте на замовлення стільки, скільки спочатку планували і ціна, несподівано для вас, не підніметься.

  3. Простота. Після отримання повного замовлення ви отримаєте всю інформацію про нього: технології, бібліотеки, як він влаштований та інше. Також у самих файлах буде вказано коментарі до того, що може бути не зовсім зрозуміло. У такому разі при передачі проекту іншому розробнику йому буде зрозуміло, що, де і як.

Приклади зроблених задач?

Усі мої роботи ви можете знайти на Github, який я вказав нижче або на моєму сайті-візитці. На Github у кожному проекті описано ReadMe: на чому написаний проект, який у нього функціонал та інша інформація...



Додатково

  • Я не працюю за передоплатою. Оплату чекаю вже після того, як покупець підтвердить, що йому все сподобалося і що він задоволений.

  • Безкоштовні правки! Перші три невеликі правки безкоштовні, тому за кілька невеличких деталей переплачувати не треба буде.

Контакти

Телеграм: https://t.me/krefen_krefen
Дискорд: https://discord.gg/DHs3vMkYX7
Гітхаб: https://github.com/Orstedus
Сайт: https://orstedus.github.io/orsted/

Сподіваюсь на співпрацю:)

React
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
liifii77
Андрей 
36 летОАЭ
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
$15
10 баллов
год назад
Сделать письмо для рассылки в HTML/PHP формате из AI макета
Отличная коммуникация. Все правки учтены, выполнен заказ раньше срока
Чёткое поставление задачи, отличная коммуникация, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
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