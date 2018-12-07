Kris_markova

Кристина Маркова Kris_markova

 
29 летРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
дизайнер
  • Разработка реалистичной 3д визуализации интерьеров.
  • Подготовка проектной документации дизайн-проекта.
  • Разработка фирменных стилей.
  • Разработка логотипа