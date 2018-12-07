Кристина Маркова Kris_markovaKris_markova
29 летРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
дизайнер
- Разработка реалистичной 3д визуализации интерьеров.
- Подготовка проектной документации дизайн-проекта.
- Разработка фирменных стилей.
- Разработка логотипа
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Портфолио
- Визуализация интерьера квартиры 50 м2115 просмотров
- Интерьер квартиры 90м2263 просмотра
- Дизайн интерьера квартиры217 просмотров
- Дизайн интерьера квартиры 68м2189 просмотров
- Дизайн интерьера квартиры 68м280 просмотров