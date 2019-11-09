Составление договоров, исковых заявлений, жалоб любой сложности - профессиональный юрист

Готов к выполнению юридических задач любой сложности, имею обширный опыт в договорной, претензионно-исковой работе, сопровождение исполнительного производства, обжалование действий налоговых органов, государственных инспекторов по труду, уверенно ориентируюсь в 44-ФЗ (в том числе обжалование в ФАС, закупки: от планирования до исполнения), ГК РФ, ТК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, НК РФ, КАС РФ, КоАП РФ и т.д. О себе: пунктуальный, любознательный, исполнительный, ответственный, целеустремлённый. Образование: высшее. Квалификация: юрист. Специализация: юриспруденция.