KseniaSaevich

Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Я профессиональный переводчик (англ./рус; рус./англ.), владею языком на уровне Advanced (С1).
Проблема многих переводчиков, обучающихся в России - техническое владение языком без понимания его актуальных тенденций. Именно такой "ученический" язык я наблюдаю в переводах многих моих коллег.
Поскольку я проживаю в Лондоне и Берлине по несколько месяцев в году - я погружена в англоязычную среду и нахожусь в постоянном контакте с носителями языка, которые являются моими клиентами и друзьями. Всё это позволяет мне быть в курсе современного, живого английского языка.
Я с большой ответственностью подхожу к поставленным мне задачам, ценю Ваше время, работаю чётко и оперативно.
Кроме того, я горжусь своей безупречной грамотностью русского языка, которая обеспечивает высокий уровень моим статьям и переводам с английского на русский.
Основные виды моих услуг:
- выполняю копирайт и рерайт статей практически на любую тематику (мои любимые темы: искусство, кино, музыка, мода, бизнес, психология, отношения, науч-поп статьи, исследования, путешествия);
- работаю с аудио- и видео-форматами. Делаю субтитры. Работала с британскими видео-блогерами;
- выполняю SEO - копирайт и рерайт;
- пишу продающие тексты;
- перевожу с английского на русский и с русского на английский;
- редактирую тексты.
С уважением,
Ксения