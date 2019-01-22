KseniaSaevich

Профессиональный, быстрый и качественный перевод контента, копирайтинг и рерайтинг статей.

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я профессиональный переводчик (англ./рус; рус./англ.), владею языком на уровне Advanced (С1).

Проблема многих переводчиков, обучающихся в России - техническое владение языком без понимания его актуальных тенденций. Именно такой "ученический" язык я наблюдаю в переводах многих моих коллег.

Поскольку я проживаю в Лондоне и Берлине по несколько месяцев в году - я погружена в англоязычную среду и нахожусь в постоянном контакте с носителями языка, которые являются моими клиентами и друзьями. Всё это позволяет мне быть в курсе современного, живого английского языка.

Я с большой ответственностью подхожу к поставленным мне задачам, ценю Ваше время, работаю чётко и оперативно.

Кроме того, я горжусь своей безупречной грамотностью русского языка, которая обеспечивает высокий уровень моим статьям и переводам с английского на русский.

Основные виды моих услуг:

выполняю копирайт и рерайт статей практически на любую тематику (мои любимые темы: искусство, кино, музыка, мода, бизнес, психология, отношения, науч-поп статьи, исследования, путешествия);

работаю с аудио- и видео-форматами. Делаю субтитры. Работала с британскими видео-блогерами;

выполняю SEO - копирайт и рерайт;

пишу продающие тексты;

перевожу с английского на русский и с русского на английский;

редактирую тексты.

Я всегда на связи с Вами, на сайте или по e-mail:

[email protected]

С уважением,

Ксения