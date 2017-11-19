KseniiaPrytkova

Ксения Прыткова KseniiaPrytkovaKseniiaPrytkova
32 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Front-End Developer
Профессиональные навыки:
- Владею HTML5, CSS3 (верстка с нуля + умение разбираться в чужом коде).
- Рефакторинг/реверс-инжиниринг.
- Адаптивная, резиновая и кроссбраузерная верстка - с использованием фреймворков и без.
- Знаю Photoshop на уровне, необходимом для верстки.
- JavaScript и JQuery, реализация JS-логики, анимации и интеграция готовых скриптов.
- Хорошо владею навыками реализации CSS3 анимации.
- Навыки работы с Front-End фреймворками (Bootstrap, Foundation, W3.CSS).
- SASS, Jade
- Node.js (использование nmp), сборщик проектов - Gulp.
- Валидная (соблюдение W3C стандартов) и семантическая верстка.
- Pixel perfect верстка.
- Пишу только хорошо структурированный, логичный, удобочитаемый код.
- Владею разговорным английским. Знаю GIT.
Образование:1. Национальный Технический Университет Украины «КПИ»; Факультет Информатики и Вычислительной Техники (ФИВТ);
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления.
Направление подготовки: "Компьютерные науки", бакалавр (2016).
2. Национальный Технический Университет Украины «КПИ»; Факультет Биотехнологии и Биотехники (ФБТ);
Кафедра экобиотехнологии и биоэнергетики.
Направление подготовки: "Биотехнология", бакалавр (2015).