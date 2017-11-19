KseniiaPrytkova

Ксения Прыткова KseniiaPrytkova

 
32 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Front-End Developer

Профессиональные навыки:

  • Владею HTML5, CSS3 (верстка с нуля + умение разбираться в чужом коде).
  • Рефакторинг/реверс-инжиниринг.
  • Адаптивная, резиновая и кроссбраузерная верстка - с использованием фреймворков и без.
  • Знаю Photoshop на уровне, необходимом для верстки.
  • JavaScript и JQuery,  реализация JS-логики, анимации и интеграция готовых скриптов.
  • Хорошо владею навыками реализации CSS3 анимации.
  • Навыки работы с Front-End фреймворками (Bootstrap, Foundation, W3.CSS).
  • SASS, Jade
  • Node.js (использование nmp), сборщик проектов - Gulp.
  • Валидная (соблюдение W3C стандартов) и семантическая верстка.
  • Pixel perfect верстка.
  • Пишу только хорошо структурированный, логичный, удобочитаемый код.
  • Владею разговорным английским. Знаю GIT.

Образование:

1. Национальный Технический Университет Украины «КПИ»; Факультет Информатики и Вычислительной Техники (ФИВТ); 

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления. 

Направление подготовки: "Компьютерные науки", бакалавр (2016).

2. Национальный Технический Университет Украины «КПИ»; Факультет Биотехнологии и Биотехники (ФБТ); 

Кафедра экобиотехнологии и биоэнергетики.

Направление подготовки: "Биотехнология", бакалавр (2015).

JavascriptHTMLCSSBootstrapjQuerySASSGulpPhotoshopNode.jsGit