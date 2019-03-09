KseniyaDem

Добрый день, уважаемые заказчики. Меня зовут Ксения. У меня среднее медицинское образование. Я занимаюсь рерайтингом и копирайтингом в течение 4-х лет. Имею большой опыт написания отзывов. Специализируюсь на написании статьей и постов для социальных сетей на следующие темы:
*ЗОЖ;
*медицина;
*мотивация;
*психология;
*путешествия;
*заработок;
*отношения;
*косметология;
*уходе за телом, лицом и волосами.
Заказы выполняю всегда в срок и очень ответственно подхожу к работе. Гарантирую оперативность, качество, честность и профессионализм. Буду рада сотрудничеству!
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