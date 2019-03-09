KseniyaDem

Добрый день, уважаемые заказчики. Меня зовут Ксения. У меня среднее медицинское образование. Я занимаюсь рерайтингом и копирайтингом в течение 4-х лет. Имею большой опыт написания отзывов. Специализируюсь на написании статьей и постов для социальных сетей на следующие темы:

*ЗОЖ;

*медицина;

*мотивация;

*психология;

*путешествия;

*заработок;

*отношения;

*косметология;

*уходе за телом, лицом и волосами.

Заказы выполняю всегда в срок и очень ответственно подхожу к работе. Гарантирую оперативность, качество, честность и профессионализм. Буду рада сотрудничеству!