KsuZhuravleva

Фрилансер

Добрый день!

Меня зовут Ксения и я предлагаю вам свои услуги в двух направлениях::)

1. Копирайтинг, рерайтинг, контент/тексты:

Тексты, рекламные статьи на любую тему

Написание обзоров, пресс-релизов

Размещение новостей

Наполнение интернет-ресурсов описание товара

Отличное знание русского языка. Владею разными стилями литературного жанра.

Опыт работы в журналистике, написании статей в газетах.

Ответственно отношусь к каждой задаче, для меня очень важно выполнить ожидания заказчика.

2. Дизайн, графика:

Баннеры для сайтов и полиграфии

Логотипы, афиши, вывески

Flash-анимация

Рисунки (как от руки, так и при помощи ряда программ)

Иллюстрации изданий, календарей

Работаю как с традиционными красками, так и с графическим планшетом и современными программами (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CoralDraw). Имею художественное образование, занимаюсь живописью, пишу портреты и выполняю заказы по фото.

Как я работаю:

Четкая и по возможности детальная постановка ТЗ

Количество вариантов оговаривается при постановке задачи, от чего и складывается цена и сроки.

Работаю по предоплате 50% - с вас оплата, с меня работа.

Общаюсь через сайт или по e-mail — [email protected]

жду от вас отзыв)

Фриланс — является заработком. Буду рада длительному сотрудничеству!

Что вам во мне может пригодиться“:

• возможность выхода в Интернет на 5–8 часов в сутки

• отличное знание русского языка

• знание графических программ, художественное образование, умение рисовать

• несу ответственность за своевременное и качественное выполнение задач

С радостью выполню ваш заказ, обращайтесь!