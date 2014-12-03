KsuZhuravleva

Добрый день!
Меня зовут Ксения и я предлагаю вам свои услуги в двух направлениях::)
1. Копирайтинг, рерайтинг, контент/тексты:
- Тексты, рекламные статьи на любую тему
- Написание обзоров, пресс-релизов
- Размещение новостей
- Наполнение интернет-ресурсов описание товара
Отличное знание русского языка. Владею разными стилями литературного жанра.
Опыт работы в журналистике, написании статей в газетах.
Ответственно отношусь к каждой задаче, для меня очень важно выполнить ожидания заказчика.
2. Дизайн, графика:
- Баннеры для сайтов и полиграфии
- Логотипы, афиши, вывески
- Flash-анимация
- Рисунки (как от руки, так и при помощи ряда программ)
- Иллюстрации изданий, календарей
Работаю как с традиционными красками, так и с графическим планшетом и современными программами (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CoralDraw). Имею художественное образование, занимаюсь живописью, пишу портреты и выполняю заказы по фото.
Как я работаю:
- Четкая и по возможности детальная постановка ТЗ
- Количество вариантов оговаривается при постановке задачи, от чего и складывается цена и сроки.
- Работаю по предоплате 50% - с вас оплата, с меня работа.
- Общаюсь через сайт или по e-mail — [email protected]
- жду от вас отзыв)
Что вам во мне может пригодиться“:
• возможность выхода в Интернет на 5–8 часов в сутки
• отличное знание русского языка
• знание графических программ, художественное образование, умение рисовать
• несу ответственность за своевременное и качественное выполнение задач
С радостью выполню ваш заказ, обращайтесь!