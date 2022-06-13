Ksusha5555

Ваш надёжный помощник
Хотите чтоб ваш заказ был выполнен безупречно? Я помогу вам в этом !Свободно владею иностранными языками, такими как английский, немецкий, испанский, французский и др.Есть большой опыт работы в наборе текста, переводе текста, редактуре. Провожу анализ текста на уникальность.Есть опыт в написании статей.Большой опыт в рерайтинге и копирайтинге.Выполню ваш заказ в нужные сроки за приятную цену.Буду рада сотрудничеству.
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Отличный автор. Грамотно и четко написал статью. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший работодатель. Все четко и ясно. Всегда идёт на встречу при необходимости. Оплата пришла в срок, без задержки. Работать с ним одно удовольствие.