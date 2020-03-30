Тут у нас Иллюстрации и Моушн :)
Привет! Необходим дизайн логотипа? иллюстрации, спрайты, иконки? Видеомонтаж, презентация или анимация? Тогда вы по адресу!
Как будем работать??
- Обсудим ваши пожелания и требования по проекту - от тематики и цветовых предпочтений, до типа аудитории или потребителей.
- Установим четкие сроки и бюджет - обговорим время и окончательную стоимость работы, которые останутся неизменны (исключения: внесение дополнений или изменения проекта по инициативе клиента).
- Выпейте кофе и отдохните - после закрытия всех вопросов, я приступаю к работе, а вы можете заняться своими более важными делами или отдыхом, работа будет обязательно выполнена в срок либо досрочно.
- Материалы - все исходники предоставлю вместе с готовым проектом.
Действие аккаунта приостановлено!
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