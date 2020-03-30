Kukurum1

Евгений Kukurum1

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Тут у нас Иллюстрации и Моушн :)

Привет! Необходим дизайн логотипа? иллюстрации, спрайты, иконки? Видеомонтаж, презентация или анимация? Тогда вы по адресу! 

Как будем работать??

  • Обсудим ваши пожелания и требования по проекту - от тематики и цветовых предпочтений, до типа аудитории или потребителей.
  • Установим четкие сроки и бюджет - обговорим время и окончательную стоимость работы, которые останутся неизменны (исключения: внесение дополнений или изменения проекта по инициативе клиента).
  • Выпейте кофе и отдохните - после закрытия всех вопросов, я приступаю к работе, а вы можете заняться своими более важными делами или отдыхом, работа будет обязательно выполнена в срок либо досрочно.
  • Материалы - все исходники предоставлю вместе с готовым проектом.
Всегда готов к работе!