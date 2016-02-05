KvestM

Маргарита KvestM

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Менеджер-администратор сайта, контент-маркетолог

Добавление товара, характеристик и описания на сайте

Добавление/Редактирование контента на сайте.

Оптимизация контента

Организация и проведение акций на сайте.

Публикация новостей/акций на сайте

Знание HTML, CSS

Знание основ SEO

Знание CMS (WP, OpenCart, Joomla, 1С Битрикс)

Планирование и аналитическая работа.

Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс, Google, SMM.

Знание инструментов webаналитики

( Google Analytics,Yandex.Metrika ).

Cоставление семантических ядер.

Знание 1С

Уверенный пользователь ПК, MS Office

Навыки работы в Photoshop

Навыки работы с соц.сетями (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook)