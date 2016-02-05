Менеджер-администратор сайта, контент-маркетолог
Добавление товара, характеристик и описания на сайте
Добавление/Редактирование контента на сайте.
Оптимизация контента
Организация и проведение акций на сайте.
Публикация новостей/акций на сайте
Знание HTML, CSS
Знание основ SEO
Знание CMS (WP, OpenCart, Joomla, 1С Битрикс)
Планирование и аналитическая работа.
Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс, Google, SMM.
Знание инструментов webаналитики
( Google Analytics,Yandex.Metrika ).
Cоставление семантических ядер.
Знание 1С
Уверенный пользователь ПК, MS Office
Навыки работы в Photoshop
Навыки работы с соц.сетями (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook)
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