Контент менеджер/Директолог

Я контент-менеджер с опытом более 4 лет

Имею навыки работы в различных CMS (Joomla, 1С-Bitrix, WordPress)

В связи с тем, что занимаюсь этим давно, достаточно быстро наполняю контентом любой сайт.

Сотрудничая со мной вы получаете:

1. Качественное наполнение вашего интернет-магазина товарными позициями.

2. Своевременное размещение статей, новостей и любой другой информации

3. Отличную подборку фото и видео

Что нужно от заказчика:

- Быть на связи

- Предоставить четкое ТЗ

- Краткий инструктаж по админке сайта

Так же, могу предложить помощь по настройке рекламных компаний в Я.Директ и Google Ads.(сбор семантики, создание РК)

Сами рекламные компании я не веду!