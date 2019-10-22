Контент менеджер/Директолог
Я контент-менеджер с опытом более 4 лет
Имею навыки работы в различных CMS (Joomla, 1С-Bitrix, WordPress)
В связи с тем, что занимаюсь этим давно, достаточно быстро наполняю контентом любой сайт.
Сотрудничая со мной вы получаете:
1. Качественное наполнение вашего интернет-магазина товарными позициями.
2. Своевременное размещение статей, новостей и любой другой информации
3. Отличную подборку фото и видео
Что нужно от заказчика:
- Быть на связи
- Предоставить четкое ТЗ
- Краткий инструктаж по админке сайта
Так же, могу предложить помощь по настройке рекламных компаний в Я.Директ и Google Ads.(сбор семантики, создание РК)
Сами рекламные компании я не веду!
Действие аккаунта приостановлено!