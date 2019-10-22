L199934

Валерия L199934

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Контент менеджер/Директолог

Я контент-менеджер с опытом более 4 лет

Имею навыки работы в различных CMS (Joomla, 1С-Bitrix, WordPress) 

В связи с тем, что занимаюсь этим  давно, достаточно быстро наполняю контентом любой сайт.

 Сотрудничая со мной вы получаете:

1. Качественное наполнение вашего интернет-магазина товарными позициями.

2. Своевременное размещение статей, новостей и любой другой информации

3. Отличную подборку фото и видео

 Что нужно от заказчика:

- Быть на связи

- Предоставить четкое ТЗ

- Краткий инструктаж по админке сайта

Так же, могу предложить помощь по настройке рекламных компаний в Я.Директ и Google Ads.(сбор семантики, создание РК)

Сами рекламные компании я не веду!