Юрист - международник

- Сопровождение внешнеэкономической деятельности

- Урегулирование частных международных споров

- Помощь в регистрации иностранных юридических лиц и их представительств

- Консультации по международному налогообложению

- Консультации по иностранному инвестированию

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