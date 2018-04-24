Качественный копирайт - здесь!

Уважаемые работодатели!

Я пишу тексты (для наполнения сайтов, групп, социальных сетей, журналов, блогов и т.д.) грамотно и быстро, также быстро соображаю, что требуется Заказчику. Также я провожу консультации по продающим текстам для бизнеса и контенту, базовому ведению ВК и Инстаграм.

Опыт работы – 10 лет, 4 из них – в Интернете. Высшее филологическое образование (диплом журналиста), позволяющее гарантировать абсолютную грамотность и написание осознанных, адекватных текстов без воды и по делу. Опыт работы маркетологом, PR-специалистом и менеджером по продажам, позволяющие писать эффективные продающие тексты.

Если Вы понимаете, какой эффект должен произвести текст, моя работа вам понравится. Пишите мне - и отличного вам дня!