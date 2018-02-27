Профессиональная обработка фотографий, фотоколлажи, создание фильмов. Оцифровка видео, аудио. Сканирование слайдов, негативов. Работа с текстами.

Всегда любил снимать, но снимал только в качестве хобби, особенно природу, животных. Имею высокопрофессиональные навыки, но пока не продавал свои работы и услуги. Много раз снимал на фотосафари в Африке. Работы вполне подходят для щитов, плакатов, баннеров, постеров, а также для фотообоев. Оценить мои работы можно здесь (не самые последние):

https://stock.adobe.com/contributor/206671457/Victor

Работаю с оборудованием Canon 1D mark 4, объективы Canon 100-400, 17-40, 24-105...

Видеоработы на сайте:

www.media-studio.info

Есть канал на Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCbu_-tf5tV1oK_3761ICiDw