Грамотный и красивый текст/перевод

Добрый день!

Я — Яна. Я отлично умею писать тексты: длинные (если требуется), грамотные, со смыслом. Я училась на журналиста, но на данный момент не работаю по специальности. В качестве хобби я пишу тексты на политические и социальные темы на аудиторию в 8.000 человек («Агит Россия»).

При этом писать могу на любую тему: мода, история, секс и так далее.

В первую очередь мне важнее получить опыт и отзывы, поэтому о цене мы с лёгкостью договоримся.

Я также люблю заниматься переводами. Знаю английский язык, немного испанский язык и на данный момент учу арабский язык (но пока начальный уровень).