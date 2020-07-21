Laks999

Яна Фёдорова Laks999

 
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Грамотный и красивый текст/перевод

Добрый день!

Я — Яна. Я отлично умею писать тексты: длинные (если требуется), грамотные, со смыслом. Я училась на журналиста, но на данный момент не работаю по специальности. В качестве хобби я пишу тексты на политические и социальные темы на  аудиторию в 8.000 человек («Агит Россия»). 

При этом писать могу на любую тему: мода, история, секс и так далее. 

В первую очередь мне важнее получить опыт и отзывы, поэтому о цене мы с лёгкостью договоримся. 

Я также люблю заниматься переводами. Знаю английский язык, немного испанский язык и на данный момент учу арабский язык (но пока начальный уровень). 