Приветствую, уважаемые заказчики! На этом сайте я работаю недавно, но имею опыт работы в СМИ более пяти лет - веду новостные рубрики.
Имею высших образования: филология и история, степень кандидата исторических наук.
Также окончила музыкальную школу по классу фортепиано.
На сайте работаю ежедневно с 10-00 до 23-00.
Пишу быстро, четко и качественно. Скрупулезно выполняю работу. Пишу строго в соответствие с вашими требованиями. Имею возможность работать с большими объемами теста.
Прекрасно владею словоформами, всегда готова создать уникальный, "цепляющий" взгляд и запоминающийся текст.
Главная цель моей работы - сделать ваш сайт интересным и посещаемым, что приведет к повышению вашей прибыли.
Предпочитаю работать с крупными заказами от 20 тыс. символов в сутки.
Работаю с такими направлениями:
1. Новостные сообщения (в т.ч. переводы с иностранных языков)
2. Речи/выступления/презентации
3. Аналитические обзоры и справки
4. Научные статьи
5. Студенческие работы
6. Автомобили
7. Стройка/ремонт/дизайн
8. Контент для Интернет-магазинов (реклама, описания товаров)
9. Туризм
10. Блоговые статьи
11. Психология/астрология/магия/эзотерика
12. Музыка/Кино (Культура)
13. Косметология
14. Мода/стиль
Остальные вопросы вы можете уточнить в личной переписке. Я всегда на связи)
Всегда готова доработать статью, если по мнению заказчика, что-то все же следует добавить или откорректировать, исправить.
В заказчиках ценю:
1. Четкое поставление задач и требований.
2. Быструю проверку.
3. Честность и порядочность.
Стоимость рерайта от 40 р.
Стоимость копирайта от 50 р.