Рерайтер, копирайтер, составитель текстов

Приветствую, уважаемые заказчики! На этом сайте я работаю недавно, но имею опыт работы в СМИ более пяти лет - веду новостные рубрики.

Имею высших образования: филология и история, степень кандидата исторических наук.

Также окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

На сайте работаю ежедневно с 10-00 до 23-00.

Пишу быстро, четко и качественно. Скрупулезно выполняю работу. Пишу строго в соответствие с вашими требованиями. Имею возможность работать с большими объемами теста.

Прекрасно владею словоформами, всегда готова создать уникальный, "цепляющий" взгляд и запоминающийся текст.

Главная цель моей работы - сделать ваш сайт интересным и посещаемым, что приведет к повышению вашей прибыли.

Предпочитаю работать с крупными заказами от 20 тыс. символов в сутки.

Работаю с такими направлениями:

1. Новостные сообщения (в т.ч. переводы с иностранных языков)

2. Речи/выступления/презентации

3. Аналитические обзоры и справки

4. Научные статьи

5. Студенческие работы

6. Автомобили

7. Стройка/ремонт/дизайн

8. Контент для Интернет-магазинов (реклама, описания товаров)

9. Туризм

10. Блоговые статьи

11. Психология/астрология/магия/эзотерика

12. Музыка/Кино (Культура)

13. Косметология

14. Мода/стиль

Остальные вопросы вы можете уточнить в личной переписке. Я всегда на связи)

Всегда готова доработать статью, если по мнению заказчика, что-то все же следует добавить или откорректировать, исправить.

В заказчиках ценю:

1. Четкое поставление задач и требований.

2. Быструю проверку.

3. Честность и порядочность.

Стоимость рерайта от 40 р.

Стоимость копирайта от 50 р.