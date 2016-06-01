Lancekot

Дмитрий Lancekot

 
37 летМолдова/Кишинев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сделаю из фото конфетку!

Художественная обработка любой сложности:

- глубокая свето-цвето-коррекция, повышение качества восприятия

- удаление/сглаживание нежелательных деталей (шум, тень/блик, пятно и т.д.)

- замена одежды, причёски;  добавление макияжа, ювелирных украшений

- размытие/замена/удаление фона

- удаление водяного знака

- фотомонтаж, коллаж, грамотная композиция

- портретная ретушь с сохранением текстуры

- реставрация старинных фотоснимков, ч/б -> цветное

Каждому фото - 1 действие в бонус! (например, бесплатное размытие фона)

Постоянным клиентам - скидка 70%!

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