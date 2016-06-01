Сделаю из фото конфетку!
Художественная обработка любой сложности:
- глубокая свето-цвето-коррекция, повышение качества восприятия
- удаление/сглаживание нежелательных деталей (шум, тень/блик, пятно и т.д.)
- замена одежды, причёски; добавление макияжа, ювелирных украшений
- размытие/замена/удаление фона
- удаление водяного знака
- фотомонтаж, коллаж, грамотная композиция
- портретная ретушь с сохранением текстуры
- реставрация старинных фотоснимков, ч/б -> цветное
Каждому фото - 1 действие в бонус! (например, бесплатное размытие фона)
Постоянным клиентам - скидка 70%!
Портфолио
- Ретушь +131 просмотр
- Реставрация с дорисовкой лиц147 просмотров
- Реставрация с восстановлением цвета147 просмотров
- Фотомонтаж130 просмотров
- Ретушь +125 просмотров
- Ретушь133 просмотра
- Ретушь +120 просмотров
- Фотомонтаж115 просмотров
- Ретушь +108 просмотров
- Ретушь111 просмотров
- Ретушь +106 просмотров
- Реставрация104 просмотра