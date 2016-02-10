Разработка и создание сайтов и Landing page
Основатель и главный разработчик сайтов студий Landinc.ru и Воланчик.com
Основное направление - создание и разработка сайтов для бизнеса. Сайты для индивидуальных предпринимателей и компаний(фотографы,тренера, консультанты, владельцы кафе и ресторанов), так и для крупных корпораций.
Разработка и создание Landing page.
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Портфолио
- Разработка и создание Landing page для студии126 просмотров
- Сайта для креативной веб-студии «Воланчик»161 просмотр
- Отличный сайт для строительной компании153 просмотра
- Корпоративный бизнес-сайт168 просмотров
- Landing page сайт для ресторана272 просмотра
- Landing page сайт для студии Йоги172 просмотра
- Афиша для CMS WordPress194 просмотра
- Landing page для фитнес-зала155 просмотров
- Прототип для сайта о здоровом питании и фитнесе121 просмотр
- Сайт для профессионального фотографа130 просмотров