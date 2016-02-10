Разработка и создание сайтов и Landing page

Основатель и главный разработчик сайтов студий Landinc.ru и Воланчик.com

Основное направление - создание и разработка сайтов для бизнеса. Сайты для индивидуальных предпринимателей и компаний(фотографы,тренера, консультанты, владельцы кафе и ресторанов), так и для крупных корпораций.

Разработка и создание Landing page.

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