LandyshAS

Лариса Гаевская LandyshAS

 
41 годКазахстан/Астана
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Адрес: Астана, КазахстанТелефон: +7 701 91599 81Skype: vyktor2008E-mail: [email protected]Семейное положение: замужем,  2 детейГрафик работы:удаленная работа

Я- исполнительный и ответственныйчеловек. Люблю работать в команде, но и в одиночку выполняю все поставленные

задачи на отлично, т.к. всегда нацелена на результат. Самокритична и люблю

когда люди открыты со мной, пожелания и критику воспринимаю с благодарностью. Мой опыт работы оффлайн:·        Супервайзер отдела Еды инапитков в отеле.·        Администратор офиса·        Администратор поперевозкам·        Секретарь-переводчик·          Опыт удаленнойработы:·        Контент-менеджер·        Копирайтинг ·        Личный помощник Образование:Политехнический колледж г. Астана·        Менеджер по туризмуСочинский Государственный университеттуризма и гостиничного дела·        Менеджер Курсы: Английского языка( Upper –Intermediate) казахскогоязыка ( Базовый)Курсы удаленной работы РД2 Мои профессиональные навыки:·        Умение организовать рабочийпроцесс·        Умение находить нужнуюинформацию и обрабатывать ее·        Копирайтинг·        Контент-менеджмент·        Коммуникабельность·        E-mail маркетинг·        Легко обучаюсь новомуЧто отличает меня от других?·         всегда на связи·         ответственная·         позитивная·         выполняюработу в срок и всегда информирую о процессе·         быстрыйинтернет и наличие всего необходимого дляработы( сканер/принтер/ip- телефония)·         совершенствую свои знания в MS Word и  Excel·         высокое качество аудио и видео связи·        люблю помогать и бытьполезной 