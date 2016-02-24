Адрес: Астана, КазахстанТелефон: +7 701 91599 81Skype: vyktor2008E-mail: [email protected]Семейное положение: замужем, 2 детейГрафик работы:удаленная работа

Я- исполнительный и ответственныйчеловек. Люблю работать в команде, но и в одиночку выполняю все поставленные

задачи на отлично, т.к. всегда нацелена на результат. Самокритична и люблю

когда люди открыты со мной, пожелания и критику воспринимаю с благодарностью. Мой опыт работы оффлайн:· Супервайзер отдела Еды инапитков в отеле.· Администратор офиса· Администратор поперевозкам· Секретарь-переводчик· Опыт удаленнойработы:· Контент-менеджер· Копирайтинг · Личный помощник Образование:Политехнический колледж г. Астана· Менеджер по туризмуСочинский Государственный университеттуризма и гостиничного дела· Менеджер Курсы: Английского языка( Upper –Intermediate) казахскогоязыка ( Базовый)Курсы удаленной работы РД2 Мои профессиональные навыки:· Умение организовать рабочийпроцесс· Умение находить нужнуюинформацию и обрабатывать ее· Копирайтинг· Контент-менеджмент· Коммуникабельность· E-mail маркетинг· Легко обучаюсь новомуЧто отличает меня от других?· всегда на связи· ответственная· позитивная· выполняюработу в срок и всегда информирую о процессе· быстрыйинтернет и наличие всего необходимого дляработы( сканер/принтер/ip- телефония)· совершенствую свои знания в MS Word и Excel· высокое качество аудио и видео связи· люблю помогать и бытьполезной