Largess

Валерий Одинцов Largess

 
35 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Эффективная настройка таргетированной рекламы только на живую и активную целевую аудиторию

 ПАКЕТЫ УСЛУГ

MINI - описание комплекса работ и что Вы получите в результате- Собираем данные Вашей целевой аудитории  

- Создаем файлы с контактами целевой аудитории (база ретаргетинга) 

- Разрабатываем эффективные, уникальные графические тизеры для объявлений  

- Составляем продающие заголовки для группы объявлений 

- Создаем рекламную компанию минимум из 5 сформированных объявлений 

- Запущенные объявления таргетированной рекламы показываются слева во ВКонтакте только тем людям, которые заинтересованы в Вашем продукте/услуге. ПРИМЕР 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ: 

  • файлы ретаргетинга с контактами до 5000 человек, которые заинтересованы в Вашем продукте. Это Ваша живая целевая аудитория во ВКонтакте.
  • - до 500 человек посетят Вашу группу во ВКонтакте или Ваш сайт - Ваши потенциальные клиенты
  • - до 500 контактов потенциальных клиентов мы отправим Вам (на e-mail, по Skype или другим удобным для Вас способом). Вы сможете с ними легко связаться во ВКонтакте и перевести в разряд КЛИЕНТОВ. Так же эти же контакты можно использовать в дальнейшем для наибольшей отдачи от Таргетированной рекламы во ВКонтакте (обязательно наличие сайта).
MAXI - описание комплекса работ и что Вы получите в результате- Собираем данные Вашей целевой аудитории 

- Создаем файлы с контактами целевой аудитории (база ретаргетинга) 

- Разрабатываем эффективные, уникальные графические тизеры для объявлений 

- Составляем продающие заголовки для группы объявлений 

- Создаем рекламную компанию минимум из 10 сформированных объявлений 

- Запущенные объявления таргетированной рекламы показываются слева во ВКонтакте только тем людям, которые заинтересованы в Вашем продукте/услуге. ПРИМЕР 

До запуска рекламной компании: 

- Анализируем Вашу группу во ВКонтакте 

- Если это необходимо, после согласования с Вами - мы начинаем оптимизировать группу для более эффективного результата от Таргетированной рекламы 

- Разрабатываем уникальный дизайн Вашей группы 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

  • - файлы ретаргетинга с контактами до 10 000 человек, которые заинтересованы в Вашем продукте. Это Ваша живая целевая аудитория во ВКонтакте.
  • до 1000 человек посетят Вашу группу во ВКонтакте или Ваш сайт - Ваши потенциальные клиенты
  • до 1000 контактов потенциальных клиентов мы отправим Вам (на e-mail, по Skype или другим удобным для Вас способом). Вы сможете с ними легко связаться во ВКонтакте и перевести в разряд КЛИЕНТОВ. Так же эти же контакты можно использовать в дальнейшем для наибольшей отдачи от Таргетированной рекламы во ВКонтакте (обязательно наличие сайта).