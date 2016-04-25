ПАКЕТЫ УСЛУГ
MINI - описание комплекса работ и что Вы получите в результате- Собираем данные Вашей целевой аудитории
- Создаем файлы с контактами целевой аудитории (база ретаргетинга)
- Разрабатываем эффективные, уникальные графические тизеры для объявлений
- Составляем продающие заголовки для группы объявлений
- Создаем рекламную компанию минимум из 5 сформированных объявлений
- Запущенные объявления таргетированной рекламы показываются слева во ВКонтакте только тем людям, которые заинтересованы в Вашем продукте/услуге. ПРИМЕР
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
- файлы ретаргетинга с контактами до 5000 человек, которые заинтересованы в Вашем продукте. Это Ваша живая целевая аудитория во ВКонтакте.
- - до 500 человек посетят Вашу группу во ВКонтакте или Ваш сайт - Ваши потенциальные клиенты
- - до 500 контактов потенциальных клиентов мы отправим Вам (на e-mail, по Skype или другим удобным для Вас способом). Вы сможете с ними легко связаться во ВКонтакте и перевести в разряд КЛИЕНТОВ. Так же эти же контакты можно использовать в дальнейшем для наибольшей отдачи от Таргетированной рекламы во ВКонтакте (обязательно наличие сайта).
- Создаем файлы с контактами целевой аудитории (база ретаргетинга)
- Разрабатываем эффективные, уникальные графические тизеры для объявлений
- Составляем продающие заголовки для группы объявлений
- Создаем рекламную компанию минимум из 10 сформированных объявлений
- Запущенные объявления таргетированной рекламы показываются слева во ВКонтакте только тем людям, которые заинтересованы в Вашем продукте/услуге. ПРИМЕР
До запуска рекламной компании:
- Анализируем Вашу группу во ВКонтакте
- Если это необходимо, после согласования с Вами - мы начинаем оптимизировать группу для более эффективного результата от Таргетированной рекламы
- Разрабатываем уникальный дизайн Вашей группы
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
- - файлы ретаргетинга с контактами до 10 000 человек, которые заинтересованы в Вашем продукте. Это Ваша живая целевая аудитория во ВКонтакте.
- до 1000 человек посетят Вашу группу во ВКонтакте или Ваш сайт - Ваши потенциальные клиенты
- до 1000 контактов потенциальных клиентов мы отправим Вам (на e-mail, по Skype или другим удобным для Вас способом). Вы сможете с ними легко связаться во ВКонтакте и перевести в разряд КЛИЕНТОВ. Так же эти же контакты можно использовать в дальнейшем для наибольшей отдачи от Таргетированной рекламы во ВКонтакте (обязательно наличие сайта).