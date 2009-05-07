Образование: высшее медицинское.

Хорошо известные области: психология/психотерапия, эзотерика, цветоводство, фитотерапия.

Другие интересы: фотография.

2007-2008 работал по переделке сайта, составлению описаний и текстовых каталогов, а также интернет-обслуживанию и переписке с клиентами магазина на www.cvetniks.by.ru.

Сейчас уже сотрудничаю с медико-фармацевтическим журналом "ЛедиВита" из Москвы.

А параллельно работаю на СЕО-агентство "Авантаж".

За 120рублей /1000 без пробелов и своевременной оплате, могу начать работать для вас по СЕО-копирайту.

Различные варианты оптимизации текста по вашему желанию (в том числе с повышенной плотностью ключей, оптимизация по «тошноте» страницы).

Грамотно, с учетом всех пожеланий.

Примеры текстов:

http://energomaster.ru/ - электростанции и генераторы.

http://www.3-porosenka.ru/ - магазин детских игрушек

Пишу тексты под программное размножение, размножаю, возможен отбор наиболее отличающихся копий.

На связи без лимита.