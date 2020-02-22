Lecha1211

Алексей Гуменюк Lecha1211

 
36 летБеларусь/Поставы
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка программ для ПК, программное редактирование офисных документов

Образование: экономист-кибернетик. Опыт работы разработчиком в IT-сфере более 10 лет. Также пишу парсер. Допустим нужно найти лучшие цены на путевки у разных тур операторов. Написал программы для валютной биржи, которые дают сигналы на понижение или повышения курса за определенный промежуток времени. Также работаю с офисными документами. 

Портфолио
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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