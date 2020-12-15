Leila_Lanco

Анастасия Шабаршина Leila_Lanco

 
27 летРоссия/Иваново
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Обработка, ретуширование фотографий. Арт-проекты

МНЕ ВАЖЕН ВАШ ОТЗЫВ, ЗА РАБОТУ БЕРУ МАЛО

Flickr:  https://www.flickr.com/photos/145602240@N07/

Что я Вам могу предложить:

Ретушь

Создание Арт-объекта с фотографии

Замена фона

Модельная обработка

Создание коллажей

Выборочная обработка цвета

Устранение лишних элементов

Работа с текстом на изображении

Ретушь старых,поврежденных фото

И многое другое..

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Условия сотрудничества:

1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;

2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;

3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение проекта);

4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;

5. Правки проекта(если они требуются);

6. Оплата проекта удобными для Вас способами(можете видеть чуть ниже);

7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;

8. Закрытие проекта, обмен отзывами.

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Контакты:

✉ E-mail: [email protected]

☎ WhatsApp, Viber: 89106992828

☎ Telegram: leila_lanco

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Мои кошельки:

◆ Яндекс

◆ Почта Банк

◆ Сбербанк MasterСard

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