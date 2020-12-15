Анастасия Шабаршина Leila_LancoLeila_Lanco
МНЕ ВАЖЕН ВАШ ОТЗЫВ, ЗА РАБОТУ БЕРУ МАЛО
Flickr: https://www.flickr.com/photos/145602240@N07/
Что я Вам могу предложить:
✔Ретушь
✔Создание Арт-объекта с фотографии
✔Замена фона
✔Модельная обработка
✔Создание коллажей
✔Выборочная обработка цвета
✔Устранение лишних элементов
✔Работа с текстом на изображении
✔Ретушь старых,поврежденных фото
✔И многое другое..
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Условия сотрудничества:
1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;
2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;
3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение проекта);
4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;
5. Правки проекта(если они требуются);
6. Оплата проекта удобными для Вас способами(можете видеть чуть ниже);
7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;
8. Закрытие проекта, обмен отзывами.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контакты:
✉ E-mail: [email protected]
☎ WhatsApp, Viber: 89106992828
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мои кошельки:
◆ Яндекс
◆ Почта Банк
◆ Сбербанк MasterСard
- Арты102 просмотра
- Обработка фона фотографий, создание артов102 просмотра
- Обработка, ретуш фотографий.100 просмотров