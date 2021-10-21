Свежий творческий потенциал
С удовольствием и внимательностью берусь за работу.
Отношусь с уважением и большим интересом к пожеланиям заказчика. Всегда рада помочь разобраться с тем, что Вы хотите и найти оптимальное решение.
Услуги:
-Создание продающих баннеров
-Разработка бренд-бука (логотип компании и фирменный стиль)
-Анимация и цифровая графика
-Иллюстрации для сайта, книг, журналов
-Оформление каналов на Youtube и пабликов в социальных сетях.
Всегда буду рада поработать с Вами!
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