Свежий творческий потенциал

С удовольствием и внимательностью берусь за работу.

Отношусь с уважением и большим интересом к пожеланиям заказчика. Всегда рада помочь разобраться с тем, что Вы хотите и найти оптимальное решение.

Услуги:

-Создание продающих баннеров

-Разработка бренд-бука (логотип компании и фирменный стиль)

-Анимация и цифровая графика

-Иллюстрации для сайта, книг, журналов

-Оформление каналов на Youtube и пабликов в социальных сетях.

Всегда буду рада поработать с Вами!