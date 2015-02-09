Услуги по письменному переводу. Английский, немецкий. Тематики: финансы, право, философия. Профессионально и в срок.

Благодарёва Елена Николаевна

Индивидуальный предприниматель

Переводчик английского языка

г. Москва Дата рождения: 09 ноября 1964

Образование

2001 г – Институт английского языка, лингвист-переводчик.

1991 г – МГУ им. Ломоносова,философский ф-т, преподаватель философии.

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею.

Немецкий — базовые знания.

Пары языков: АНГЛ_РУС, РУС_АНГЛ, НЕМ_РУС

Опыт работы

Декабрь 2014 — январь 2015гг.

Издательство «Наше слово»(Москва, www.nasheslovo.ru)

Внештатный переводчик

Перевод книги по философии.

Декабрь 2012 — ноябрь 2014 гг.

Внештатный переводчик в инжиниринговой компании ООО «РВС» (Москва, www.rvsco.ru)

Перевод текстов по промышленной очистке газов, свидетельств о допуске, банковских и юридических документов, презентаций.

Январь 2012 — декабрь 2012 гг.

Переводчик-фрилансер

Перевод законов о пенсионных программах, уставных документов оффшорных компаний, договоров, аудиторских документов, балансов. Перевод реферативных блоков по диссертациям, текстов по экологии, философии. Редактирование текстов по управлению рисками, ценообразованию.

Январь 2010 — январь 2012 гг.

HOCK Training (Москва, www.hocktraining.com)— Консалтинг/аудит/сертификация

Внештатный переводчик

Участие в проектах по переводу учебников для студентов по программам CIA, CIMA (аудит, бухгалтерия, менеджмент, бюджетирование, управленческий учет, экономика). Редактирование

учебных материалов в корпоративной системе по аудиту, ценообразованию, бюджетированию.

Январь 2008 — январь 2010 гг.

Переводчик-фрилансер

Услуги по переводу текстов финансовой и юридической тематики (балансы, аудиторские заключения, договора) физическим и юридическим лицам. Перевод статей по экономике и макроэкономике.

Ключевые навыки и качества: MS Word, Excel,Trados Studio2011, Power Point, Fine Reader.

Ответственность, внимание к деталям, добросовестность,умение работать в команде.

«Слепой» метод печати 300 уд. в мин.

Рекомендации:

ООО RVS

Алексей Павленко (Руководитель направления «Промышленная очистка газов»)

+7(495)797-96-92

ООО Hock Training

Brian Hock (Директор)

+7(495)645-00-81

Контакты: E-mail el3861[at]yandex.ru

Skype: Hannen214