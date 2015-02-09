Благодарёва Елена Николаевна
Индивидуальный предприниматель
Переводчик английского языка
г. Москва Дата рождения: 09 ноября 1964
Образование
2001 г – Институт английского языка, лингвист-переводчик.
1991 г – МГУ им. Ломоносова,философский ф-т, преподаватель философии.
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею.
Немецкий — базовые знания.
Пары языков: АНГЛ_РУС, РУС_АНГЛ, НЕМ_РУС
Опыт работы
Декабрь 2014 — январь 2015гг.
Издательство «Наше слово»(Москва, www.nasheslovo.ru)
Внештатный переводчик
Перевод книги по философии.
Декабрь 2012 — ноябрь 2014 гг.
Внештатный переводчик в инжиниринговой компании ООО «РВС» (Москва, www.rvsco.ru)
Перевод текстов по промышленной очистке газов, свидетельств о допуске, банковских и юридических документов, презентаций.
Январь 2012 — декабрь 2012 гг.
Переводчик-фрилансер
Перевод законов о пенсионных программах, уставных документов оффшорных компаний, договоров, аудиторских документов, балансов. Перевод реферативных блоков по диссертациям, текстов по экологии, философии. Редактирование текстов по управлению рисками, ценообразованию.
Январь 2010 — январь 2012 гг.
HOCK Training (Москва, www.hocktraining.com)— Консалтинг/аудит/сертификация
Внештатный переводчик
Участие в проектах по переводу учебников для студентов по программам CIA, CIMA (аудит, бухгалтерия, менеджмент, бюджетирование, управленческий учет, экономика). Редактирование
учебных материалов в корпоративной системе по аудиту, ценообразованию, бюджетированию.
Январь 2008 — январь 2010 гг.
Переводчик-фрилансер
Услуги по переводу текстов финансовой и юридической тематики (балансы, аудиторские заключения, договора) физическим и юридическим лицам. Перевод статей по экономике и макроэкономике.
Ключевые навыки и качества: MS Word, Excel,Trados Studio2011, Power Point, Fine Reader.
Ответственность, внимание к деталям, добросовестность,умение работать в команде.
«Слепой» метод печати 300 уд. в мин.
Рекомендации:
ООО RVS
Алексей Павленко (Руководитель направления «Промышленная очистка газов»)
+7(495)797-96-92
ООО Hock Training
Brian Hock (Директор)
+7(495)645-00-81
Контакты: E-mail el3861[at]yandex.ru
Skype: Hannen214