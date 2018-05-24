Маркетинговый копирайтинг. Тексты для конверсии и новых лидов

Копирайтинг – мощный рекламный инструмент. Я использую его на все 100%

Вашему бизнесу нужна реклама. Она двигатель продаж: привлекает клиентов, убеждает их сделать звонок или добавить товар в корзину. Запустите ее на максимум и получите прирост прибыли.

Я напишу вам маркетинговые тексты и создам эффективную пассивную рекламу. Вы получите постоянный прирост трафика и прибыли. Как и другие мои клиенты. Правильные тексты убеждают посетителей в надежности

компании, показывают преимущества товара и снимают возражения. То, что нужно бизнесу.

Хватит забивать сайты контентом для роботов. Пора делать реальную рекламу.

Лемур-копирайтер – 6лет опыта и более 300 проектов

Давайте познакомимся. Меня зовут Михаил Сазонов, также известен под ником Лемур-копирайтер.

Я пишу тексты уже 6 лет. Создаю рекламу – 4 года. Сделал контент для 300 сайтов с абсолютно разными направлениями: от продажи пластиковых окон и детских распашонок до оптовых поставок бетона. Среди наиболее интересных проектов: «РосИмпортОружие» и компания по установке умных домов на базе Apple.

Постоянно обновляю знания, чтобы создавать эффективную рекламу. Слежу за новыми трендами в маркетинге и нейромаркетинге; анализирую рекламные стратегии крупных и средних компаний; ищу новые приемы в профильных

книгах.

Задача рекламы – приносить прибыль. Поэтому я подхожу к ней научно: опрашиваю заказчика, анализирую целевую аудиторию, погружаюсь в мир покупателя и только потом пишу текст. Клиенты по максимальному тарифу получают сопровождение контента. Месяц слежу за его показателями, вношу правки и повышаю эффективность.

Создаю тексты для бизнеса

Продающие тексты на сайт . Запущу пассивную рекламу вашего ресурса. Привлеку новую аудиторию, покажу выгоды товара, отвечу на главные вопросы и закрою опасения клиента. Повысьте посещаемость и конверсию сайта.

. Запущу пассивную рекламу вашего ресурса. Привлеку новую аудиторию, покажу выгоды товара, отвечу на главные вопросы и закрою опасения клиента. Повысьте посещаемость и конверсию сайта. Брендирующий контент . Создам вам правильный образ. Презентую компанию в мире целевой аудитории. Расскажу цепляющую историю создания и развития. Аккуратно переведу читателя на коммерческие разделы или подписку. Нарастите лояльную аудиторию.

. Создам вам правильный образ. Презентую компанию в мире целевой аудитории. Расскажу цепляющую историю создания и развития. Аккуратно переведу читателя на коммерческие разделы или подписку. Нарастите лояльную аудиторию. Технический контент . Расскажу просто о доставке, оплате, заказе и других важных моментах. Клиенты поймут – с вами просто и удобно. Короткие, емкие инструкции с элементами гарантии подкупают. Уменьшите количество брошенных корзин. Больше закрытых сделок – выше прибыль.

. Расскажу просто о доставке, оплате, заказе и других важных моментах. Клиенты поймут – с вами просто и удобно. Короткие, емкие инструкции с элементами гарантии подкупают. Уменьшите количество брошенных корзин. Больше закрытых сделок – выше прибыль. Информационный контент . Базовый контент-маркетинг для создания воронки продаж. Запущу ваш блог и наполню его интересными статьями. Подниму основные вопросы клиентов, проработаю и закрою их. Получите лояльных бренду клиентов, совершающих повторные покупки.

. Базовый контент-маркетинг для создания воронки продаж. Запущу ваш блог и наполню его интересными статьями. Подниму основные вопросы клиентов, проработаю и закрою их. Получите лояльных бренду клиентов, совершающих повторные покупки. Рассылки . E-mail-маркетинг по-научному. Запущу сериюрассылок по горячей или холодной базе. Подготовлю приветственные, вовлекающие и закрывающие на сделку письма. Вырастите лояльную аудиторию и продайте ей даже

. E-mail-маркетинг по-научному. Запущу сериюрассылок по горячей или холодной базе. Подготовлю приветственные, вовлекающие и закрывающие на сделку письма. Вырастите лояльную аудиторию и продайте ей даже самый дорогой товар.

Коммерческие предложения. Правильно продам ваши услуги. Создам эффективный текстхолодного и горячего коммерческого предложения. Зацеплю получателя, познакомлю с вами и покажу все преимущества товаров и услуг. Получите конверсию и обратную связь даже от холодной базы.

Работаю с любыми форматами сайтовот лендингов и визиток до крупных корпоративных ресурсов.

Стоимость – от 3 100 рублей за статью

Средняя стоимость статьи – 3 100 рублей. В цену входит:

погружение в ваш бизнес;

изучение целевой аудитории;

превращение фишек компании в выгоды клиента;

подбор подходящих маркетинговых приемов втексте;

оптимизация под стандарты 2018 года;

подготовка мета-тегов;

двухэтапная корректура.

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Акция – скидка 20% напервый текст

Заказывайте копирайтинг дешевле. Первый текст со скидкой 20%. Напишите мне и получите точный расчет стоимости вашего проекта.

Рабочая реклама ссопровождением

Анализирую целевую аудиторию – погружаюсь в мир ваших клиентов и повышаю эффективность рекламы.

– погружаюсь в мир ваших клиентов и повышаю эффективность рекламы. Убеждаю читателя – правильный стиль и презентация продукта повышают продажи.

– правильный стиль и презентация продукта повышают продажи. Учитываю требования поисковиков – защита от фильтров и санкций.

– защита от фильтров и санкций. Создаю правильные мета - теги – повышаю CTA цепляющим сниппетом.

- – повышаю CTA цепляющим сниппетом. Текст за 3 дня – средний срок от заполненного брифа до результата.

– средний срок от заполненного брифа до результата. Сопровождаю текст месяц или до продаж – сопровождаю заказы по максимальному тарифу и повышаю их эффективность.

Гарантии

Точное соблюдение сроков

Защита от фильтров и санкций поисковых систем

Заточка под ваш бизнес

Или верну вам деньги.

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