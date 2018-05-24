Копирайтинг – мощный рекламный инструмент. Я использую его на все 100%
Вашему бизнесу нужна реклама. Она двигатель продаж: привлекает клиентов, убеждает их сделать звонок или добавить товар в корзину. Запустите ее на максимум и получите прирост прибыли.
Я напишу вам маркетинговые тексты и создам эффективную пассивную рекламу. Вы получите постоянный прирост трафика и прибыли. Как и другие мои клиенты. Правильные тексты убеждают посетителей в надежности
компании, показывают преимущества товара и снимают возражения. То, что нужно бизнесу.
Хватит забивать сайты контентом для роботов. Пора делать реальную рекламу.
Лемур-копирайтер – 6лет опыта и более 300 проектов
Давайте познакомимся. Меня зовут Михаил Сазонов, также известен под ником Лемур-копирайтер.
Я пишу тексты уже 6 лет. Создаю рекламу – 4 года. Сделал контент для 300 сайтов с абсолютно разными направлениями: от продажи пластиковых окон и детских распашонок до оптовых поставок бетона. Среди наиболее интересных проектов: «РосИмпортОружие» и компания по установке умных домов на базе Apple.
Постоянно обновляю знания, чтобы создавать эффективную рекламу. Слежу за новыми трендами в маркетинге и нейромаркетинге; анализирую рекламные стратегии крупных и средних компаний; ищу новые приемы в профильных
книгах.
Задача рекламы – приносить прибыль. Поэтому я подхожу к ней научно: опрашиваю заказчика, анализирую целевую аудиторию, погружаюсь в мир покупателя и только потом пишу текст. Клиенты по максимальному тарифу получают сопровождение контента. Месяц слежу за его показателями, вношу правки и повышаю эффективность.
Создаю тексты для бизнеса
- Продающие тексты на сайт. Запущу пассивную рекламу вашего ресурса. Привлеку новую аудиторию, покажу выгоды товара, отвечу на главные вопросы и закрою опасения клиента. Повысьте посещаемость и конверсию сайта.
- Брендирующий контент. Создам вам правильный образ. Презентую компанию в мире целевой аудитории. Расскажу цепляющую историю создания и развития. Аккуратно переведу читателя на коммерческие разделы или подписку. Нарастите лояльную аудиторию.
- Технический контент. Расскажу просто о доставке, оплате, заказе и других важных моментах. Клиенты поймут – с вами просто и удобно. Короткие, емкие инструкции с элементами гарантии подкупают. Уменьшите количество брошенных корзин. Больше закрытых сделок – выше прибыль.
- Информационный контент. Базовый контент-маркетинг для создания воронки продаж. Запущу ваш блог и наполню его интересными статьями. Подниму основные вопросы клиентов, проработаю и закрою их. Получите лояльных бренду клиентов, совершающих повторные покупки.
- Рассылки. E-mail-маркетинг по-научному. Запущу сериюрассылок по горячей или холодной базе. Подготовлю приветственные, вовлекающие и закрывающие на сделку письма. Вырастите лояльную аудиторию и продайте ей даже
- самый дорогой товар.
- Коммерческие предложения. Правильно продам ваши услуги. Создам эффективный текстхолодного и горячего коммерческого предложения. Зацеплю получателя, познакомлю с вами и покажу все преимущества товаров и услуг. Получите конверсию и обратную связь даже от холодной базы.
Стоимость – от 3 100 рублей за статью
Средняя стоимость статьи – 3 100 рублей. В цену входит:
- погружение в ваш бизнес;
- изучение целевой аудитории;
- превращение фишек компании в выгоды клиента;
- подбор подходящих маркетинговых приемов втексте;
- оптимизация под стандарты 2018 года;
- подготовка мета-тегов;
- двухэтапная корректура.
Акция – скидка 20% напервый текст
Заказывайте копирайтинг дешевле. Первый текст со скидкой 20%. Напишите мне и получите точный расчет стоимости вашего проекта.
Рабочая реклама ссопровождением
- Анализирую целевую аудиторию – погружаюсь в мир ваших клиентов и повышаю эффективность рекламы.
- Убеждаю читателя – правильный стиль и презентация продукта повышают продажи.
- Учитываю требования поисковиков – защита от фильтров и санкций.
- Создаю правильные мета-теги – повышаю CTA цепляющим сниппетом.
- Текст за 3 дня – средний срок от заполненного брифа до результата.
- Сопровождаю текст месяц или до продаж – сопровождаю заказы по максимальному тарифу и повышаю их эффективность.
Гарантии
- Точное соблюдение сроков
- Защита от фильтров и санкций поисковых систем
- Заточка под ваш бизнес
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Сделайте ваш сайт эффективнее и увеличьте продажи. Свяжитесьсо мной по:
· Skype: Advertcopy
· E-mail: [email protected]
· ВКонтакте: vk.com/lemurcopy
· Телеграмм:@Lemurcopy
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