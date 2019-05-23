Иллюстрации в любом стиле

Создам иллюстрацию в любом стиле по желанию Заказчика. Работаю в векторном и растровом формате. Буду признательна, если Заказчик напишет все свои пожелания, какие хочет видеть в иллюстрации и приложит картинку, как образец стиля для будущей иллюстрации.