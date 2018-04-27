Lenavik

Елена Lenavik

 
47 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Продвижение ведение и оформление групп ВКонтакте .безбюджетные инструменты
  • Делаю продающее оформление группы
  • Разрабатываю фирменный узнаваемый стиль для постов
  • Провожу аналитику статистики группы
  • Наполняю группу тематическим контентом( с учётом последних изменений в вк)
  • Прорабатываю портрет вашей целевой аудитории
  • Создаю контент-план на месяц
  • Разрабатываю план убеждения клиента
  • Делаю посты по возражениям и опасениям
  • Продающие посты с описанием выгод
  • Собираю рассылку