Продвижение ведение и оформление групп ВКонтакте .безбюджетные инструменты
- Делаю продающее оформление группы
- Разрабатываю фирменный узнаваемый стиль для постов
- Провожу аналитику статистики группы
- Наполняю группу тематическим контентом( с учётом последних изменений в вк)
- Прорабатываю портрет вашей целевой аудитории
- Создаю контент-план на месяц
- Разрабатываю план убеждения клиента
- Делаю посты по возражениям и опасениям
- Продающие посты с описанием выгод
- Собираю рассылку
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