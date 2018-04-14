LeonidLabashov

Звукорежиссер, аранжировщик, композитор, музыкант

Если хочешь качественный чистый звук - тогда тебе сюда :)

Обработка звука для YouTube, Vimeo и Instagram.

Озвучивание ваших видеороликов и анимации.

Сведение музыки и звуков

Чистка аудио от шумов, рихтовка

Мастеринг и финализация вашей музыки и видео.

Написание аранжировки для вашей музыки.

О себе: Музыкант с образованием. Звукорежиссёр со стажем и образованием. Озвучивал концерты, музыкальные группы, фильмы, ролики, заставки, анимацию. Саунддизайн. Создание музыки. Проводил концерты разной сложности как звукорежиссёр зала (foh engineer), мониторный звукорежиссёр, техник сцены. Так же принимал участие как звукорежиссёр площадки в таких фильмах как: Байгал, Мулла, Отчий дом и др... Создавал звук для анимационных роликов, в том числе и ролики для "Ак Барса".

Положительный, люблю то, чем я занимаюсь, готов к интересным идеям и воплощениям их в жизнь, нравятся необычные проекты, люблю музыку. Играю на гитаре и фортепиано.