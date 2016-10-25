LeonidSlon

Леонид LeonidSlon

 
55 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Staselos
Стас 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Придумать название для авто сервиса (обклейка)
Спасибо, выбрали Ваш вариант artcar.com.ua
Спасибо, уважаю ваш выбор. Благодарю за порядочность! Удачи Вашему бизнесу!
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