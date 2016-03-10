Leonidarumovna

Леонида Leonidarumovna

 
31 годРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качественные юридические услуги. Написание текстов.

Высшее юридическое образование, магистр частного права. Окончила Уральский государственны юридический университет (бывш. УрГЮА) г. Екатеринбург. 

Большой опыт оказания юридических услуг, судебной и претензионной защиты клиентов. Широкие практические знания в сферах гражданского, семейного, трудового, предпринимательского, административного и энергетического права. 

Аккуратна, внимательна, ответственна. 

Юридические услуги
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$10/час
от $10от 1 часа
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