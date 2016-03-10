Качественные юридические услуги. Написание текстов.

Высшее юридическое образование, магистр частного права. Окончила Уральский государственны юридический университет (бывш. УрГЮА) г. Екатеринбург.

Большой опыт оказания юридических услуг, судебной и претензионной защиты клиентов. Широкие практические знания в сферах гражданского, семейного, трудового, предпринимательского, административного и энергетического права.

Аккуратна, внимательна, ответственна.