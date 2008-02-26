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Был Ктото
Leoton
Leoton
39 лет
Австралия
/
Аделаида
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
15 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Роман
afran
40 лет
Россия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
117 отзывов
$0
10 баллов
16 лет назад
Несложная задача на Turbo Pascal
Все было сделано очень качественно и оперативно. Помог и по другм вопросам. Помог разобраться в чужом коде. Ответственный человек. Рекомендую!
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Отзывы заказчиков
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