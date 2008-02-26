Leoton

Был Ктото Leoton

 
39 летАвстралия/Аделаида
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Несложная задача на Turbo Pascal
Все было сделано очень качественно и оперативно. Помог и по другм вопросам. Помог разобраться в чужом коде. Ответственный человек. Рекомендую!